Qué cambia para viajar a Gibraltar tras el histórico acuerdo entre España, Reino Unido y la UE

Tras años de negociaciones desde el Brexit, la Unión Europea y el Reino Unido han firmado un acuerdo histórico que transforma por completo el acceso a Gibraltar. Desde el 15 de julio desaparecen los controles físicos en la frontera terrestre con La Línea de la Concepción y la verja comienza a ser retirada, facilitando el paso entre ambos territorios. Aunque la soberanía del Peñón no cambia, sí lo hace la experiencia para quienes lo visitan, especialmente si llegan desde España.

Adiós a la verja: cruzar desde España será mucho más sencillo

Cruce fronterizo de España a Gibraltar | istock

La imagen de las largas colas para acceder a Gibraltar ya forma parte del pasado. El acuerdo elimina los controles rutinarios en la frontera terrestre, permitiendo un paso mucho más fluido tanto para los miles de trabajadores que cruzan a diario como para los turistas que visitan el Peñón durante unas horas o varios días. La verja, instalada hace más de un siglo, empieza además a desaparecer, marcando el inicio de una nueva etapa en las relaciones entre Gibraltar y España.

Los controles no desaparecen: simplemente cambian de lugar

Cruce fronterizo de España a Gibraltar | istock

Eso sí, el fin de la verja no significa que desaparezcan los controles fronterizos. A partir de ahora, las comprobaciones migratorias se realizarán en el aeropuerto y en el puerto de Gibraltar mediante un sistema conjunto entre las autoridades gibraltareñas y las españolas, responsables de aplicar las normas del espacio Schengen. En la práctica, quienes entren por vía aérea o marítima seguirán pasando los controles correspondientes, mientras que quienes crucen por carretera desde España lo harán de forma mucho más ágil.

¿Necesitaré pasaporte para visitar Gibraltar?

Pasaporte de España | iStock

Para los viajeros españoles no hay grandes cambios si acceden desde territorio español por carretera, ya que el paso será libre y sin controles rutinarios. En cambio, quienes lleguen desde países no pertenecientes al espacio Schengen, como el Reino Unido, deberán realizar los controles de entrada en el aeropuerto o el puerto, donde también comenzará a aplicarse el sistema europeo de entrada y salida para los viajeros que corresponda.

Un acuerdo que también impulsará el turismo

Gibraltar | Pxhere

Más allá del aspecto político, el nuevo tratado busca facilitar la movilidad y reforzar la economía de toda la zona. La desaparición de las esperas en la frontera permitirá que resulte mucho más cómodo visitar Gibraltar desde la Costa del Sol o la provincia de Cádiz, favoreciendo tanto las excursiones de un día como las estancias más largas. Después de años de incertidumbre por el Brexit, el Peñón inicia una nueva etapa con una frontera mucho más abierta al turismo y a la movilidad entre ambos lados.