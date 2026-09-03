7 edificios de arquitectura extraordinaria que están en Europa

Nos encanta visitar los grandes palacios europeos y, en España, los lugares que son Patrimonio Nacional pero también disfrutamos visitando lugares y edificios que demuestran que Europa es tanto un continente de larga historia como uno moderno a rabiar; a continuación repasamos algunos de esos edificios que nos hacen pensar más en el futuro que en el pasado, edificios que llegan a parecer, al menos algunos de ellos, imposibles porque para levantarlos ha hecho falta no solo arquitectura creativa, también mucha ingeniería.

Turning Torso, en Malmö (Suecia)

Tourning Torso | Pixabay

Se trata de un rascacielos que gira 90 grados sobre sí mismo ante nuestros ojos. Es una torre de 54 pisos organizada en 9 segmentos que van girando hasta que el edificio completa una rotación de 90 grados entre la base y la última planta. Su núcleo central es de hormigón que sostiene toda la estructura exterior.

La Ola, en Vejle (Noruega)

Detalle de La Ola, en Vejle | Pixabay

No es un edificio sino cinco uno junto a otro que se transforman en una ola congelada, una ola que, además, se refleja en el mar regalándonos una imagen evocadora a rabiar. Se trata de un edificio, cinco, de hormigón que guarda viviendas reales, plantas habitables con todas sus instalaciones. Este edificio ha cambiado la imagen del fiordo de Vejle.

Harpa, en Reikiavik (Islandia)

Harpa, en Reikiavik | Pixabay

Lo excepcional de este edificio es que no parece lo que es sino una enorme pared de cristal junto al puerto; la clave está en la fachada que osuna retícula tridimensional de módulos geométricos de vidrio que cambia por completo según cambia el reflejo de sol; eso sí, es un edificio, el edificio está de hecho tras esa fachada sorprendente y es un gran edificio de hormigón.

MUCEM en Marsella (Francia)

MUCEM, Marsella | Pixabay

Es un inmenso cubo de hormigón y cristal que parece estar suspendido sobre el mar; además este sorprendente edificio está conectado con el fuerte de Saint-Jean a través de una pasarela; lo más surrealista es que el edificio parece flotar sobre el mar pero también llama la atención su fachada de doble hormigón muy reticulada.

Rolex learning Center, en Lausana (Suiza)

Rolex Learning Center | Imagen de Epfll Alain Herzog, licencia de dominio público, via Wikimedia Commons

Es un edificio que no parece un edificio: se trata de una gran placa de hormigón deformada mediante ondulaciones creando patios interiores y espacios abiertos; a primer golpe de vista, y desde el aire, sorprende su forma horizontal, ondulada y agujereada pero lo más excepcional está debajo porque no tiene un montón de pilares para sostenerse como cabría esperar, parece flotar y ondularse a la vez.

Leadenhall Building en Londres (Inglaterra)

Leadenhall Building en Londres | Pixabay

Es una torre inclinada pero no un fallo de construcción como sucede con la de Pisa, sino así construido con toda intención ¿por qué? Porque se podía construir aquí un rascacielos, sí, pero no podía tapar la Catedral de San Pablo, de ahí que se inclinara; el edificio parece estar cayéndose hacia atrás al inclinarse para dejar libre la línea visual de la Catedral de Londres.

Philharmonie de París (Francia)

Philharmonie de París | Imagen de Gerda Arendt, licencia de dominio público CC0, via Wikimedia Commons

Lo excepcional de este edificio es la gran pantalla que sobresale 25 metros de la estructura de la propia construcción, se trata de una gran pantalla con un vano principal de 60 metros que supuso todo un reto en un edificio que es en sí m mismo una construcción de geometría exterior extremadamente compleja. Para fijar la pantalla al resto del edificio fue necesario utilizar conexiones de acero también muy complejas.