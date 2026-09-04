Qué días son festivos en septiembre según cada comunidad autónoma de España y cómo aprovechar los puentes

Ahora que estamos en septiembre, son muchas las personas que ya han vuelto a la rutina (aunque algunas todavía siguen disfrutando de sus vacaciones de verano). Sin embargo, lo que todos nos preguntamos es... ¿cuándo es el próximo festivo en España?

Lo cierto es que el próximo festivo nacional en nuestro país será el 12 de octubre, Dia de la Hispanidad, y al caer en lunes se podrá disfrutar de un puente de tres días. Aunque para eso todavía quedan bastantes semanas, lo cierto es que algunas comunidades tendrán jornadas festivas antes de ese día.

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Como es el caso de Asturias, Extremadura, Cataluña o Cantabria. A continuación te contamos qué comunidades autónomas de España tendrán festivos este mes de septiembre:

Asturias: 8 de septiembre por el Día de Asturias y festividad de Nuestra Señora de Covadonga.

8 de septiembre por el Día de Asturias y festividad de Nuestra Señora de Covadonga. Cantabria: 15 de septiembre por la festividad por la Virgen de la Bien Aparecida.

15 de septiembre por la festividad por la Virgen de la Bien Aparecida. Cataluña: 11 de septiembre por la Diada Nacional.

11 de septiembre por la Diada Nacional. Extremadura: 8 de septiembre por el Día de Extremadura y festividad de la Virgen de Guadalupe.

8 de septiembre por el Día de Extremadura y festividad de la Virgen de Guadalupe. Islas Canarias : 8 de septiembre en Gran Canaria por la festividad de la Virgen del Pino, 18 de septiembre en Fuerteventura por la festividad de Nuestra Señora de la Peña y 24 de septiembre en El Hierro por la Fiesta Insular de Nuestra Señora de los Reyes.

: 8 de septiembre en Gran Canaria por la festividad de la Virgen del Pino, 18 de septiembre en Fuerteventura por la festividad de Nuestra Señora de la Peña y 24 de septiembre en El Hierro por la Fiesta Insular de Nuestra Señora de los Reyes. Melilla: 17 de septiembre por el Día de Melilla.

De esta forma, si vives en alguna de estas comunidades, puedes disfrutar de alguna jornada libre extra o incluso puedes hacerte un pequeño puente para una escapada en septiembre, ya que el 11 y el 18 de septiembre caen en viernes.

Tras el 12 de octubre todavía quedan tres jornadas festival a nivel nacional: el 1 de noviembre (Todos los Santos), el 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y el 25 de diciembre (Natividad del Señor).