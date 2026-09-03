La misteriosa sombra de A Quintana: la leyenda de amor prohibido de Santiago de Compostela

En el corazón de Santiago de Compostela, junto a la majestuosa Catedral de Santiago, la plaza de A Quintana guarda una historia envuelta en misterio y romanticismo.

Cuenta la leyenda que, hace mucho tiempo, un sacerdote se enamoró de una monja. Ambos, conscientes de que su amor estaba prohibido, decidieron abandonar sus vidas y huir juntos.

Para evitar ser reconocido, el sacerdote ideó un plan: acudiría a la cita disfrazado de peregrino. La esperaba en la plaza de A Quintana, junto a la Catedral de Santiago, confiando en que ella aparecería para emprender juntos una nueva vida.

Pero aquella noche ocurrió algo inesperado: la monja nunca llegó.

El sacerdote quedó esperando, y su historia de amor terminó convertida en una leyenda. Desde entonces, según la tradición, su sombra se proyecta cada noche sobre las piedras de A Quintana, como si todavía permaneciera allí, aguardando eternamente el regreso de su amada.

Así, entre las piedras antiguas de Santiago, la sombra del peregrino se convierte en un símbolo de amor, espera y esperanza, una historia que mezcla misterio y tradición y que sigue alimentando el encanto de la ciudad compostelana.