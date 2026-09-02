5 lugares abandonados por el hombre en los que la naturaleza se abre paso

Cuando pensamos en lugares abandonados es verdad que Pripyat es la primera ciudad que nos viene a la cabeza porque, además de que se trata de una ciudad moderna que en su día se abandonó en poco más que cuestión de horas, no esperábamos que la naturaleza la recuperara a la velocidad que lo está haciendo; pero no solo Pripyat, hay otros lugares abandonados por el hombre en el que nos sorprende ver cómo la naturaleza se abre paso y recupera su terreno.

Pripyat en Ucrania

Pripyat | Pixabay

Esta ciudad forma parte de la zona de exclusión de Chernobyl, ahora bien, es zona de exclusión para los humanos, la naturaleza campa a sus anchas; Pripyat fue construida en los 70 para alojar a los trabajadores de la central nuclear de Chernobyl y en 1986, tras el terrible accidente nuclear de la central, fue desalojada (en un día y un día después del desastre). Desde entonces han ido creciendo árboles, plantas y arbustos por doquier y, año a año, la ciudad va sucumbiendo a la naturaleza a pesar del tamaño de sus edificios abandonados.

Houtaouwan en China

Houtaouwan | Imagen de Milkomède, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Este pueblo pesquero de la isla de Shengshan en el que llegaron a vivir unas 2000 personas fue abandonado en los años 90 tras una crisis de pesca de la que no logró recuperarse; en la actualidad las casas están cubiertas de hiedra y otras plantas, tanto es así que las casas parecen estar tapizadas de verde y nos regala una estampa entre natural y construida por el hombre de lo más original.

Kolmanskop en Namibia

Kolmanskop | Pixabay

En este pueblo de Namibia la naturaleza también se abre paso pero en verde sino en arena porque está ubicado en una zona desértica; Kolmanskop nació al calor de los diamantes allá por 1908, era una ciudad próspera a la que no le faltaba detalle hasta que faltó lo que la mantenía viva y rica, los diamantes; quienes allí vivían se marcharon en 1956 y desde entonces las dunas del desierto de Namib han ido recuperando terreno de tal modo que hay casas que están llenas de arena hasta el techo.

Consonno en Italia

Consonno | Imagen de Marco Sbroggiò, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Consonno está en Lombardía, cerca de Lecco, y es hoy un pueblo fantasma que era en los años 60 toda una ciudad de los juguetes; fue construido entonces con edificios de inspiración oriental, restaurantes, galerías… era una ciudad de ocio de lo más sugerente cuyo terreno empezó a ser recuperado por la naturaleza antes de ser abandonada ¿y cómo fue eso? Por los deslizamientos de tierra que se produjeron entre los años 1976 y 77: cortaron el acceso al complejo y provocaron su abandono. Hoy aquellos edificios surrealistas nos regalan una estampa no poco curiosa al verse cubiertos parcialmente por la naturaleza.

Ta Prohm en Camboya

Ta Prohm | Pixabay

El camboyano templo de Ta Prohm, construido a finales del S.XII con monasterio budista y universidad y que llegó a albergar a miles de personas, fue abandonado aunque no abruptamente sino poco a poco, ahora bien, el resultado ha sido el mismo: la naturaleza se ha ido abriendo paso y lo ha hecho de un modo muy espectacular y llamativo porque no solo vemos al bosque ocupando el templo sino engulléndolo con sus raíces gigantescas.