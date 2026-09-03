Cómo llegar a Disney y Universal en Orlando: Iberia tiene la única conexión directa desde Madrid

En Viajestic este año hemos tenido la gran oportunidad de viajar a Orlando (Florida), una ciudad conocida por sus parques temáticos, como es el caso de Walt Disney World y Universal Orlando Resort, pero también por el espectacular centro de la NASA, Kennedy Space Center.

Además, durante el viaje también pudimos recorrer la ciudad, descubriendo lugares como Winter Park, el Charles Hosmer Morse Museum of American Art, Park Avenue o ICON Park.

Pero seguro que lo que mucha gente se está preguntando es... ¿y cómo puedo llegar a Orlando desde España?

Iberia, la única conexión directa Madrid - Orlando

En octubre de 2025, la aerolínea Iberia inauguró la ruta directa Madrid - Orlando, convirtiéndose así en la única aerolínea que conecta España con esta ciudad sin escalas.

Avión de Iberia hacia Orlando | Iberia

Iberia ofrece cuatro frecuencias a la semana entre Madrid y Orlando con aviones Airbus A330, con capacidad para 292 clientes en las clases Business, Turista Premium y Turista.

El viaje cruza el Atlántico sin escalas conectando ambos continentes en aproximadamente 10 horas y media. Y las frecuencias son las siguientes:

Madrid - Orlando : los lunes, miércoles, viernes y domingo con salida a las 11:30 y llegada a las 16:45.

: los lunes, miércoles, viernes y domingo con salida a las 11:30 y llegada a las 16:45. Orlando - Madrid: los lunes, miércoles, viernes y domingo con salida a las 18:20 y llegada a las 7:55.

Actualmente, Iberia cuenta con 10 destinos en Estados Unidos y consolida su apuesta por el mercado norteamericano. Además de esta nueva ruta, la aerolínea opera vuelos directos a Nueva York, Miami, Boston, Chicago, Dallas Fort Worth, Washington DC, Los Ángeles, Puerto Rico y San Francisco.