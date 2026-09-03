5 lugares en los que el agua hace cosas que parecen increíbles

A veces es por cosas de la naturaleza como las cascadas invertidas o por algún accidente del terreno pero en otras ocasiones es la mano e imaginación del hombre la que logra que el agua haga cosas que no parecen posibles tratándose de un líquido que, como todos los líquidos, tiende a fluir; el caso es que hay lugares que nos sorprenden precisamente por eso, porque el agua no se comporta como cabía esperar sino de modo sorprendente, a continuación te recomendamos 5 lugares en los que sucede esto, tres son creación humana y dos son naturaleza pura, empezamos por ahí:

Horizontal Falls, en Australia

Horizontal Falls | Imagen de Natalie Siegel-Brown, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

No es una cascada invertida sino una que fluye en horizontal, lo cual es si cabe más raro; está en Talbot Bay en Kimberly y se produce debido a que son dos los pasos que atraviesan la cordillera McLarty, esto, con las grandes mareas de Kimberley, hace que el nivel del agua sea diferente a ambos lados de los pasos y la cascada que salva esa diferencia acaba fluyendo en horizontal. Y eso no es todo, lo más excepcional de este lugar es que no solo hay cascada en horizontal sino que el sentido del flujo del agua también cambia, se invierte con las mareas.

Devil's Kettle | Imagen de August Schwerdfeger, licencia: CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

[[h2:Devil’s Kettle en Minnesota, Estados Unidos]]

Cuando un río llega a una suerte de acantilado el agua cae formando una cascada, lo excepcional de este lugar de Minnesota es que aquí el río Brule se divide en dos, una parte cae como cabría esperar y la otra desaparece al entrar en una cavidad circular de la roca; es verdad que vuelve a aparecer abajo pero la imagen que nos ofrece es igualmente todo un espectáculo porque da la sensación de que la tierra se traga al río.

Water Whirler en Nueva Zelanda

Water Whirler | Imagen cortesía del City Council de Wellington

Aquí el agua también hace cosas sorprendentes pero no de forma natural, se trata de una creación humana, es obra y arte de Len Lye y consiste en una vara flexible de 12 metros que gira y oscila lanzando chorros de agua, agua que parece estar bailando; es una magnífica escultura que funciona con motores, muelles, pivotes y contrapesos, todo controlado por ordenador. Está en Frank Kitts Park en Wellington, capital de Nueva Zelanda.

Seaham Hall en Inglaterra

Seaham Hall | Imagen de Andrew Curtis, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

William Pye es quien firma esta escultura de agua que no parece agua: se trata de un gran cilindro transparente lleno de agua (sí, es agua que gira); Pye hace que el agua, dentro de una escultura de 2,3 metros de altura y 2,4 de diámetro, gire formando un vórtice con un núcleo de aire perfectamente visible desde fuera, parece un bloque sólido pero es en realidad agua que gira y se eleva.

Grifo Mágico en el Puerto de Santa María, España

Grifo mágico | Imagen de Emilio J. Rodríguez Posada, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

El agua fluye a través de los grifos, lo sabemos, lo que no podíamos imaginar que en lugar de ser el grifo el que conduce el agua sea el agua la que sostiene el grifo y eso es lo que esta escultura nos hace ver; el grifo parece estar flotando y estar sostenido exclusivamente por el chorro de agua que fluye a través de él; claro que aunque parezca que el agua sostiene al grifo no es así, el chorro de agua esconde una tubería transparente que hace exactamente eso pero, como no la vemos…