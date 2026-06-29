Cádiz, elegido el mejor destino de verano de España 2026

¡Ya tenemos al mejor destino de verano de España 2026! Los seguidores han hablado y Cádiz ha sido el ganador de este año, revalidando el título que ya consiguió en 2025.

Con el 48 % de los votos, la ciudad gaditana ha conseguido vencer a Sanxenxo, Bilbao y San Sebastián, tres destinos que también partían como grandes favoritos. De esta forma, el destino escogido por Cristina Pardo, se ha impuesto al de Roberto Leal, Melody y Carmen Lomana.

¿Por qué ha ganado Cádiz?

No es difícil entender por qué Cádiz ha conquistado de nuevo a los viajeros. La provincia ofrece kilómetros de playas de arena dorada, desde extensos arenales hasta calas más tranquilas, ideales para disfrutar del mar durante todo el verano.

Cádiz | iStock

A ello se suma un ambiente único, donde la tradición andaluza, el carácter acogedor de sus habitantes y una gastronomía reconocida internacionalmente convierten cualquier escapada en una experiencia inolvidable. Pescados y mariscos frescos, chiringuitos frente al mar y algunos de los atardeceres más espectaculares de España completan una oferta difícil de igualar.

Además de sus playas, Cádiz destaca por su patrimonio histórico, sus pueblos con encanto y una forma de vivir pausada que invita a desconectar y disfrutar del verano sin prisas.

Una final muy reñida

Aunque Cádiz se ha alzado con el primer puesto, la competición estuvo muy igualada. Sanxenxo, Bilbao y San Sebastián también recibieron un gran apoyo de los seguidores, demostrando que España cuenta con destinos excepcionales para disfrutar de la temporada estival.

Sin embargo, los votos terminaron decantando la balanza hacia Cádiz, que vuelve a coronarse como el mejor destino de verano de España en 2026.