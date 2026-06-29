Todo sobre el Dusking: qué es y por qué se ha convertido en una tendencia de viajes este verano

No es ningún secreto que las preferencias de los viajeros evolucionan de forma constante y, con ellas, van surgiendo nuevas formas de entender el turismo. Una de las corrientes que está ganando fuerza a nivel internacional es el llamado ‘dusking’, una práctica que, poco a poco y con el paso del tiempo, ha comenzado a hacerse un hueco en España. Cada vez atrae a más personas en busca de experiencias diferentes.

Para ser mucho más concretos, el concepto ‘dusking’ gira en torno al atardecer. De hecho, hay quienes no tienen dudas a la hora de elegir un destino únicamente por la posibilidad de disfrutar de una puesta de sol verdaderamente sorprendente, a la par que excepcional. Es por eso que, según un estudio realizado por la empresa de conectividad Holafly, hemos podido descubrir que existen ciertos lugares en el mundo que están especialmente valorados para esta actividad. De hecho, entre ellos, podemos encontrar un enclave español.

Mucho más que contemplar una puesta de sol

Santorini al atardecer | Pixabay

Aunque la observación del ocaso es, de forma indiscutible, el elemento principal del ‘dusking’, esta tendencia va más allá de admirar el cielo al final del día. ¿El motivo? Su filosofía está estrechamente vinculada al bienestar personal, promoviendo una desconexión de la tecnología y una forma de viajar más pausada. Es decir, estar mucho más en contacto con la naturaleza y, por ende, alejados del ritmo acelerado de la vida cotidiana.

El informe que hemos mencionado destaca que esta práctica ya cuenta con una notable presencia en algunos lugares de África y en Países Bajos. Así pues, para tratar de identificar los destinos más destacados, la compañía elaboró un Índice Global de Dusking, basado en aspectos como la calidad visual del cielo, las condiciones atmosféricas o, incluso, la manera en que la luz se dispersa durante el atardecer.

¿Cuáles son los destinos más valorados para disfrutar del ocaso?

Atardecer en la Costa Amalfitana | Pixabay

Entre los lugares mejor posicionados para poder disfrutar al máximo de esta experiencia se encuentra, indudablemente, Santorini. La isla griega, que es famosa en todo el mundo por sus características construcciones blancas y sus vistas al mar, ofrece un escenario especialmente atractivo y espectacular para poder contemplar la caída del sol.

Como no podía ser de otra forma, destaca la Costa Amalfitana, cuyo entorno y atmósfera convierten el atardecer en una experiencia especialmente evocadora. A estos destinos se suma Bali, uno de los enclaves más populares para quienes buscan disfrutar de este espectáculo natural en un ambiente donde la tranquilidad es la verdadera protagonista.

Lejos de que todo quede ahí, hay que tener en cuenta que la representación española en la lista corresponde a la isla de Tenerife. Sus cielos despejados y la posibilidad de observar el ocaso desde el Teide la sitúan entre los destinos más recomendados para quienes desean sumarse a esta tendencia llamada ‘dusking’, que invita a detenerse, desconectar y disfrutar del momento. ¡Un lugar verdaderamente idóneo para llevar a cabo esta práctica!