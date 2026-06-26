Civitatis crea un tour solidario para ayudar a los afectados por el doble terremoto de Venezuela

Tras la catástrofe ocasionada por el doble terremoto en diferentes regiones de Venezuela, Civitatis, la plataforma líder en distribución de visitas guiadas, excursiones y actividades en español y portugués, se vuelca con los damnificados y pone en marcha una iniciativa solidaria, Free tour benéfico por Venezuela, con el objetivo de recaudar fondos y ayudar a las víctimas y afectados por este desastre natural.

Las donaciones recaudadas a través de esta iniciativa se destinarán íntegramente a la organización We Love Foundation, para asegurar que los fondos lleguen de manera eficaz a quienes más lo necesitan en este momento de crisis, con especial foco en zonas gravemente impactadas como el epicentro en La Guaira. Con esta iniciativa, cualquier persona, tanto en España (donde existe una importante comunidad venezolana) como en el extranjero, puede realizar una aportación económica para colaborar con los afectados.

Esta iniciativa permitirá canalizar una ayuda directa para aquellos que han visto sus hogares y medios de vida devastados por los efectos del seísmo. El próximo 27 de julio, la compañía hará público el balance final y transferirá la totalidad de los fondos acumulados a dicha entidad.

"Ante una catástrofe de esta magnitud, la prioridad absoluta es la solidaridad y la agilidad en la respuesta. Queremos expresar todo nuestro apoyo a los afectados por este terremoto en Venezuela, un país con un patrimonio espectacular y parte de una región, LATAM, que sentimos como propia. Sabemos que hay una inmensa comunidad de venezolanos en todo el mundo que quiere ayudar a su país en este momento tan difícil. Toda ayuda es urgente y, por ello, queremos poner nuestra plataforma a su disposición para multiplicar el impacto de cada donación", afirma Enrique Espinel, COO de Civitatis.

¿Cómo colaborar con la donación para los afectados del terremoto de Venezuela?

Esta iniciativa solidaria se presenta como una campaña donde los usuarios, en lugar de reservar una actividad presencial, pueden realizar su aportación a modo de fila cero. De esta manera, Civitatis facilita una vía rápida y accesible para que miles de personas se sumen a esta causa desde cualquier lugar del mundo. Las recaudaciones se donarán directamente a la fundación aliada, garantizando la transparencia y eficacia en la asignación de los fondos.