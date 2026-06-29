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Fechas clave del Orgullo de Madrid 2026: pregón, manifestación, carrera tacones y más

Madrid se prepara para celebrar una nueva edición del Orgullo con once días de conciertos, actividades culturales y eventos reivindicativos. Hasta el 5 de julio, MADO 2026 llenará las calles de la capital con una completa programación para todos los públicos.

Orgullo de Madrid

Foto de iStock

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Irene Picazo
Irene Picazo
Publicado:

Madrid ya calienta motores para celebrar el Orgullo 2026. Hasta el 5 de julio, la capital acogerá conciertos gratuitos, actividades culturales, la tradicional Carrera de Tacones, la manifestación estatal y otros eventos que convertirán a la ciudad en uno de los principales referentes del Orgullo LGTBIQA+ en Europa.

Calendario del Orgullo de Madrid 2026

Las Fiestas del Orgullo de Madrid (MADO) regresan del 25 de junio al 5 de julio con un amplio programa de actividades repartidas por distintos puntos de la ciudad.

Una asistente alza la bandera del Orgullo entre la multitud
Una asistente alza la bandera del Orgullo entre la multitud | iStock

Del 25 al 30 de junio: Orgullo de Barrio

La programación comienza con Orgullo de Barrio, una semana de conciertos, fiestas, exposiciones, actividades culturales y eventos especiales en bares, comercios, galerías y locales de Chueca, que servirán para calentar motores antes del inicio oficial de MADO.

29 de junio: Premios MADO 2026

El Institut Français de Madrid acogerá la entrega de los Premios MADO 2026, un reconocimiento a personas, entidades e iniciativas comprometidas con la igualdad y los derechos del colectivo LGTBIQA+.

1 de julio: Pregón del Orgullo

El Pregón del Orgullo, en la Plaza de Pedro Zerolo, y La Plexy darán el pistoletazo de salida oficial a las fiestas y al programa reivindicativo.

Los pregoneros de este año del Orgullo de Madrid serán tres actores transexuales vinculados con el mundo del cine: Afioco Gnecco, Zack Gómez-Rolls y Siver Chcçon.

Ese mismo día arrancarán también las actuaciones musicales, que se celebrarán hasta el 5 de julio en los escenarios de Plaza de España, Puerta del Sol, Plaza del Rey y Plaza de Pedro Zerolo.

2 de julio: Carrera de Tacones

Uno de los eventos más populares del Orgullo volverá a recorrer la calle Pelayo. La Carrera de Tacones celebra este año su 27ª edición, retando a los participantes a completar el recorrido sobre plataformas de hasta 15 centímetros de altura.

3 de julio: Madrid Summit y Mr. Gay España

La jornada estará marcada por la celebración del Madrid Summit 2026, una conferencia centrada en los derechos humanos, y por la gala de Mr. Gay España, uno de los eventos más emblemáticos y multitudinarios del Orgullo madrileño.

4 de julio: Manifestación Estatal del Orgullo

Fiestas del Orgullo de Madrid 2022
Fiestas del Orgullo de Madrid 2022 | iStock

La Manifestación Estatal volverá a ser el acto central de MADO 2026, reuniendo a miles de personas en las calles de Madrid para reivindicar los derechos y la igualdad del colectivo LGTBIQA+.

5 de julio: Clausura de MADO 2026

Las celebraciones finalizarán el 5 de julio con el acto oficial de clausura, poniendo el broche final a once días de actividades, música y reivindicación en la capital.

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