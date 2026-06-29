Fechas clave del Orgullo de Madrid 2026: pregón, manifestación, carrera tacones y más

Madrid ya calienta motores para celebrar el Orgullo 2026. Hasta el 5 de julio, la capital acogerá conciertos gratuitos, actividades culturales, la tradicional Carrera de Tacones, la manifestación estatal y otros eventos que convertirán a la ciudad en uno de los principales referentes del Orgullo LGTBIQA+ en Europa.

Calendario del Orgullo de Madrid 2026

Las Fiestas del Orgullo de Madrid (MADO) regresan del 25 de junio al 5 de julio con un amplio programa de actividades repartidas por distintos puntos de la ciudad.

Una asistente alza la bandera del Orgullo entre la multitud | iStock

Del 25 al 30 de junio: Orgullo de Barrio

La programación comienza con Orgullo de Barrio, una semana de conciertos, fiestas, exposiciones, actividades culturales y eventos especiales en bares, comercios, galerías y locales de Chueca, que servirán para calentar motores antes del inicio oficial de MADO.

29 de junio: Premios MADO 2026

El Institut Français de Madrid acogerá la entrega de los Premios MADO 2026, un reconocimiento a personas, entidades e iniciativas comprometidas con la igualdad y los derechos del colectivo LGTBIQA+.

1 de julio: Pregón del Orgullo

El Pregón del Orgullo, en la Plaza de Pedro Zerolo, y La Plexy darán el pistoletazo de salida oficial a las fiestas y al programa reivindicativo.

Los pregoneros de este año del Orgullo de Madrid serán tres actores transexuales vinculados con el mundo del cine: Afioco Gnecco, Zack Gómez-Rolls y Siver Chcçon.

Ese mismo día arrancarán también las actuaciones musicales, que se celebrarán hasta el 5 de julio en los escenarios de Plaza de España, Puerta del Sol, Plaza del Rey y Plaza de Pedro Zerolo.

2 de julio: Carrera de Tacones

Uno de los eventos más populares del Orgullo volverá a recorrer la calle Pelayo. La Carrera de Tacones celebra este año su 27ª edición, retando a los participantes a completar el recorrido sobre plataformas de hasta 15 centímetros de altura.

3 de julio: Madrid Summit y Mr. Gay España

La jornada estará marcada por la celebración del Madrid Summit 2026, una conferencia centrada en los derechos humanos, y por la gala de Mr. Gay España, uno de los eventos más emblemáticos y multitudinarios del Orgullo madrileño.

4 de julio: Manifestación Estatal del Orgullo

Fiestas del Orgullo de Madrid 2022 | iStock

La Manifestación Estatal volverá a ser el acto central de MADO 2026, reuniendo a miles de personas en las calles de Madrid para reivindicar los derechos y la igualdad del colectivo LGTBIQA+.

5 de julio: Clausura de MADO 2026

Las celebraciones finalizarán el 5 de julio con el acto oficial de clausura, poniendo el broche final a once días de actividades, música y reivindicación en la capital.