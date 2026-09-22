¿Por qué Tokio construyó una torre de 634 metros? La historia detrás de la Tokyo Skytree

Con sus 634 metros de altura, la Tokyo Skytree se ha convertido, indiscutiblemente, en el gran símbolo vertical de la capital japonesa. Situada en el distrito de Sumida, en Tokio, es considerada como la estructura artificial más alta de Japón desde 2010. Pero no todo queda ahí, puesto que hay que mencionar que sirve a la vez como torre de radiodifusión, restaurante y mirador.

Tokyo Skytree, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que su razón de ser está en la televisión. La Torre de Tokio, hasta ahora la principal infraestructura de radiodifusión de la ciudad, medía originalmente 333 metros, aunque perdió su antena analógica el 14 de julio de 2012 y quedó en 315. Rodeada de rascacielos cada vez más numerosos, ya no alcanza la altura suficiente para ofrecer una cobertura digital completa. De esta forma, nació la Skytree para tomar el relevo.

El proyecto fue impulsado por Tobu Railway junto a un grupo de seis emisoras terrestres, con la cadena pública NHK a la cabeza. Las obras terminaron el 29 de febrero de 2012, y la torre abrió sus puertas al público el 22 de mayo de ese mismo año. Además, no se levantó en solitario, puesto que es el punto culminante de un enorme desarrollo comercial situado a medio camino entre las estaciones de Narihirabashi y Oshiage.

Tokyo Skytree | Pixabay

En cuanto a cifras y récords, si se dejan aparte los edificios y se atiende solo a las torres, la Tokyo Skytree es la más alta del mundo. Supera a la Torre de televisión de Cantón, que alcanza los 600 metros, y también al Taipei 101. Entre todas las estructuras del planeta ocupa el tercer puesto, por detrás del Burj Khalifa y del Merdeka 118. Es, además, la estructura más alta erigida en una isla.

Pero no todo queda ahí, puesto que hay que tener en cuenta que esta impresionante torre esconde una ingeniería cuidadosamente estudiada. En el suelo, su sección transversal forma un triángulo equilátero que se va redondeando poco a poco hasta convertirse en un círculo a 320 metros de altitud. La base recuerda a un trípode, pero a partir de unos 350 metros la estructura pasa a ser cilíndrica, una forma que le permite soportar vientos muy fuertes. Hay que recordar que Japón es también un país sísmico, por lo que la Skytree cuenta con elementos de última generación para protegerse de los terremotos, entre ellos un eje central de hormigón armado.

Panorámica de Tokio con Tokyo Skytree al fondo | Pixabay

En cuanto a su nombre, hay que mencionar que, antes de llamarse Tokyo Skytree, el proyecto se conocía como la Nueva Torre de Tokio. Para bautizarla se abrió una consulta pública entre el 26 de octubre y el 25 de noviembre de 2007. Tras recoger las sugerencias, un comité seleccionó el 19 de marzo de 2008 seis candidatos finales: Tokyo Edo Tower, Tokyo Skytree, Mirai Tree, Yumemi Yagura, Rising East Tower y Rising Tower.

La decisión final se dejó en manos de una votación nacional, cuyo resultado se anunció el 10 de junio de 2008. Ganó "Tokyo Skytree", con unos 33.000 votos, el 30 % de los 110.000 emitidos. En segundo lugar quedó "Tokyo Edo Tower".