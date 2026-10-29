Halloween, la castañada... ¿Cómo se vive en España la festividad de Todos los Santos?

El otoño en España no solo trae consigo la caída de hojas y los primeros días de frío, sino también una de las épocas del año con más tradiciones populares. Si bien las calabazas y los disfraces de Halloween están ganando cada vez más popularidad, hay otras costumbres más arraigadas a nuestro país que todavía siguen vigentes. Desde llevar flores al cementerio en el Día de Todos los Santos hasta comer castañas asadas, estas son algunas de las tradiciones que mantienen vida la festividad del 1 de noviembre en España y su víspera.

En Cataluña, la protagonista es la castañada, celebrada la noche del 31 de octubre. Ese día, muchas familias se reúnen para comer castañas y boniatos asados y panellets, acompañados en muchos casos por un vasito de moscatel. Las pastelerías se llenan de los dulces y los puestecitos de castañeros y castañeras abren en las calles semanas antes, cuando empiezan a bajar las temperaturas.

En Galicia, estas fechas están relacionadas con el magosto y Samaín. El primero tiene también como protagonistas las castañas, además de las reuniones alrededor del fuego. El segundo, por su parte, se asocia a las antiguas celebraciones de la víspera de Todos los Santos.

Castañas asadas | Imagen de Chuck es dios, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

De Galicia nos vamos hasta Asturias, donde celebran el amagüestu, con castañas y sidra dulce. Por su parte, los ciudadanos de Cantabria tienen como tradición la magosta, de igual modo ligada a este fruto otoñal. Asimismo, en las Islas Baleares y en la Comunidad Valenciana tiene gran acogida la celebración de la 'Nit de les Ànimes' o noche de las almas. Según la tradición, las almas de los familiares ya allecidos regresan de visita a sus antiguas casas. Y no solo eso, sino que en las islas preparan buñuelos de Tots Sants.

Como puedes ver, las tradiciones son similares a la par que variadas, pero dejando de lado las fiestas populares, el 1 de noviembre sigue siendo una jornada dedicada al recuerdo de quienes ya no están. Por ello, parte de la población aprovecha el Día de Todos los Santos para acudir a los cementerios, limpiar sepulturas y llevar flores.

Cementerio de Mijas | Pixabay

Además, no hay duda de que Halloween ha ganado mucha fama en los últimos años. Por eso, muchos establecimientos se decoran con calabazas y elementos terroríficos, y muchas personas, especialmente los niños, se disfrazan para la ocasión. Ahora bien, hay que tener claro que nadie tiene por qué escoger entre celebrar Halloween o una tradición local. En muchos lugares, esta celebración importada y las tradiciones locales comparten programación y público.