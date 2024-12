Los mejores destinos nórdicos para disfrutarlos en invierno

Lo fácil sería decirte que volaras a Estocolmo, Oslo o Reikiavik, las tres capitales o incluso a localidades como Bergen o Malmo, que han ganado popularidad gracias a las series de televisión, o a Laponia en cualquiera de estos países y en particular en la finlandesa porque allí está Rovaniemi, el destino invernal de Laponia por excelencia gracias a Papá Noel (que vive allí); pero damos por hecho que de esos destinos ya has tenido noticia y además en uno u otro momento te hemos hablado de ellos en Viajestic (y seguiremos haciéndolo porque son destinos excepcionales); eso sería lo fácil, decíamos, y no queremos ir a lo fácil sino a lo excepcional, único e inolvidable ¿sabes cuáles son los lugares de los países nórdicos más recomendados para visitarlos en invierno y por qué? Eso es lo que vamos a contarte a continuación.

Círculo Polar Ártico, en Finlandia

¿Por qué ibas a querer ir al Círculo Polar Ártico? Porque allí está Rovaniemi y la casa de Papá Noel, eso así, para empezar, pero hay otra razón que cabe que te atraiga incluso más ¿sabías que aquí se puede disfrutar del imponente espectáculo de la aurora boreal unas 200 noches al año? Hay más noches en las que se ve la aurora boreal que noches en las que no. Y por supuesto puedes elegir como lanzarte a la caza de las auroras boreales, los hay que se apuntan a excursiones de aventura en motos de nieve o en trineos tirados por perros, también hay quien opta por practicar senderismo sobre raquetas de nieve pero los más tranquilos y acomodados (los más pragmáticos) prefieren reservar cama en uno de los hoteles nórdicos con vistas al cielo y esperar que la noche sea propicia…

Lago Saimaa (Región de los Lagos, Finlandia) | Imagen de Harri Tarvainen, cortesía de Visit Finland (Turismo de Finlandia)

Lago Saimaa, en Finlandia

¿Eres de los amantes del patinaje sobre hielo? Pues imagina que no tienes que esperar a que llegue diciembre y de pongan una pista de hielo artificial ni meterme en un pabellón con pista de hilo para disfrutarlo sino que puedes hacerlo en plena naturaleza; eso sucede en Finlandia, concretamente en la región de los lagos (que se cuentan por miles) y desde final de año hasta la primavera; el lago más famoso de la región es el lago Saimaa por su gran tamaño (más de 4 mil kilómetros cuadrados…) y por la espectacularidad de su entorno. ¿Recomendaciones? Sé precavido, no te alejes demasiado de la orilla, especialmente si no tienes mucha experiencia patinando sobre hielo, y consulta acerca del estado del hielo antes de lanzarte a él especialmente a principio y final de temporada.

Tromso, Noruega | Imagen cortesía de Visitnorway.com (Turismo de Noruega)

Tromso, en Noruega

En Tromso tendrás tiempo para todo salvo para aburrirte: podrás pasear en trineos tirados por renos y conocer al pueblo sami, ver ballenas, también orcas, disfrutar de las auroras boreales, subir al teleférico Fjellheisen para ascender 421 metros y disfrutar de las mejores vistas de Tromso (y, con suerte, de las auroras boreales); ¿eres de los que busca emociones más fuertes? Prueba a esquiar hasta el parque acuático Tromosobadet y salta desde su trampolín más alto para darte un chapuzón… eso o ir hasta Lyngen y Senja que son los lugares más populares para disfrutar del esquí fuera de pista.

Svolvaer city, islas Lofoten | Imagen de Chirsitne Baglo, cortesía de Visitnorway.com

Islas Lofoten, en Noruega

Estas islas son como un lugar de cuento que en sus meses de luz te permite vivir días eternos y disfrutar del sol de medianoche y en sus días oscuros regala auroras boreales de escándalo; además, si visitas la aldea pesquera de Henningsvaer te sorprenderás ante un ambiente único, el que crean los pescadores locales con auténticos hípsters y bohemios amantes del arte; si visitas estas islas entre febrero y marzo ten en cuenta que es entonces cuando el bacalao atlántico (el popular skrei) acude a las aguas que bañan estas islas para desovar y no es un asunto menor, es precisamente entorno a la pesca de bacalao como nace Noruega. ¿Otra experiencia imperdible de las islas Lofoten? Alojarte en una cabaña de pescadores junto al mar, también gozar de una ruta de senderismo sobre nieve (un consejo: contrata un guía para ahorrarte sustos y disgustos) y visitar Svolvaer, la ciudad mas pequeña del mundo que es, curiosamente, el mayor núcleo urbano de las islas Lofoten.

The global seed vault, Svalbard Nordic Genetic Resource Scenter | Imagen cortesía de Visitnorway.com (Turismo de Noruega)

Islas Svalbard, en Noruega

Estas islas son una caja de sorpresas y una de ellas hará las delicias de los amantes del enoturismo: en Longyearbyen, capital de las Svalbard, está una de las mayores bodegas de toda Escandinavia; sin salir de esta ciudad podrás elegir entre más de una docena de restaurantes para probar la cocina local ¿has comido alguna vez carne de foca, de urogallo o de reno? Aquí podrás hacerlo… y también comer bacalao, por supuesto, todo ello acompañado con setas y hierbas aromáticas propias de la tundra. Como también sucede en las islas Lofoten, una excursión en crucero es imprescindible para admirar la belleza brutal de este archipiélago y cuando decimos brutal, queremos decir brutal: verás que tu crucero no se acerca demasiado a los grandes de bloques de hielo porque si se desprendiese un trozo del glaciar podría provocar olas gigantes… ¿Has estado alguna vez en una cueva de hielo? Aquí podrás visitar alguna e incluso salir a descubrir la zona pero hazlo siempre con un guía porque esta es tierra de osos polares y ay que respetar su territorio. Además debes saber que aquí, en las Silas Svalbard, está el Bando mundial de semillas donde se guardan semillas de todos los países del mundo.

Uppsala, Suecia | Pixabay

Uppsala, en Suecia

Esta ciudad es una de las más antiguas de Suecia, fue fundada en el S.III y conserva notables vestigios de su historia como el castillo de Uppsala o una catedral que es, además, la más grande del país (la Catedral de Uppsala); es además ciudad universitaria desde el S.XV (la ciudad universitaria más antigua de toda Escandinavia), lo que asegura un ambiente animado; ¿cosas que no puedes dejar de disfrutar en esta ciudad histórica más allá de conocer sus edificios más antiguos y notables? Pasear a orillas del río Fyris y sentarte después en cualquier cafetería local para disfrutar de un café caliente con dulces tradicionales suecos.

Kiruna, Suecia | Pixabay

Kiruna, en Suecia

Está en Laponia sueca, más allá incluso del Círculo Polar Ártico (vamos, que llegar aquí es como irte al fin del mundo por el norte…); los paisajes que descubrirás en el parque nacional de Abisko en invierno son de escándalo y no debes dejar pasar la oportunidad de recorrerlos en moto de nieve, podrás ver alces, linces e incluso glotones e incluso pasar un día de pescada en el hielo con la población local (que son samis). Por supuesto esta también es una zona recomendada para ver auroras boreales pero nos ofrece además una experiencia única… ¿te atreverías a alojarte en un hotel de hielo? Aquí puedes hacerlo.