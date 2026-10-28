¿Por qué es buena idea visitar La Palma en otoño?

Las islas Canarias siempre han sido un buen destino de viaje en otoño, sobretodo por el clima, que sigue siendo cálido pese a que en la península ya hayan empezado a bajar las temperaturas. Pero esta vez no vamos a hablar del archipiélago en general, sino que vamos a centrarnos en una de sus islas: La Palma. Y vamos a hacerlo para contarte las razones por las que es un lugar fantástico para visitar antes de que llegue el invierno.

Para empezar, debes saber que si hay una experiencia que distingue a La Palma de otras islas es la observación astronómica. La isla cuenta con una red de miradores desde los que se pueden contemplar las constelaciones y disfrutar de la noche lejos de la contaminación lumínica. Asimismo, cuenta con una normativa específica para proteger la calidad de su cielo, y esa es una de las causas por las que se ha convertido en un referente del astroturismo.

En cualquier caso, en otoño algunos puntos de observación ubicados en La Palma permiten descubrir constelaciones como Casiopea y Cefeo. Si además quieres combinar la observación del cielo nocturno con vistas del océano Atlántico, te recomendamos acercarte hasta el mirador de San Borondón, en Tazacorte.

Mirador el Time, en Tazacorte | Imagen de Tamara k, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Por otro lado, La Palma también ofrece al visitante pueblos y pequeñas ciudades con mucho encanto, como Santa Cruz de La Palma, así como paisajes volcánicos. De hecho, no podemos olvidar que la erupción de 2021 transformó parte de la isla, y que es posible ver la huella que dejó en la zona oeste de la misma. Eso sí: siempre hay que respetar las áreas restringidas y las indicaciones locales.

Es cierto que esto puede hacerse en cualquier época del año, pero el otoño es mejor porque las temperaturas suelen ser más suaves que en verano y caminar entre cráteres, coladas de lava y coladas de tonos oscuros es más cómodo. Entre los recorridos más conocidos está la Ruta de los Volcanes, que atraviesa el Parque Natural de Cumbre Vieja y permite contemplar algunos de los paisajes más representativos del sur de la isla.

Observatorio del Roque de los Muchachos | Imagen de Frank Vincentz, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Por otro lado, si bien en muchas partes de la península ya no se puede acudir a la playa porque el clima ya no acompaña, en La Palma todavía es posible tomar el sol en sus playas de arena negra. Y no nos olvidemos de la gastronomía, pues el otoño trae consigo productos que forman parte de la tradición palmera, como la castaña. No solo es puede encontrar en mercados y establecimientos locales, sino que este fruto también se incorpora en diferentes elaboraciones culinarias de la isla.

Con esto, queda claro que La Palma es una opción perfecta para quienes quieren cambiar los destinos más conocidos por unas vacaciones que incluyan senderismo por zonas volcánicas y bosques frondosos, cultura y astronomía. Sus paisajes, sus caminos y la posibilidad de observar estrellas hacen que la isla ofrezca planes de lo más distintos en un mismo viaje.