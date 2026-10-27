¿Sabes qué es La Noche de los Finaos? Así es esta popular tradición canaria

Mientras el resto del mundo se prepara para celebrar Halloween, en las islas Canarias hacen lo propio para celebrar una tradición autóctona del archipiélago. Y es que no todo el mundo la conoce. De hecho, solamente los canarios o personas que han vivido en las islas son conocedores de ella. Pero, ¿de qué tradición estamos hablando? Pues, se trata de la Noche de los Finaos, también conocida como “los finaos”.

Esta celebración canaria se festeja a partir de la noche del 31 de octubre, coincidiendo con la noche en la que muchas partes del mundo celebran Halloween. Pero dura hasta el 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos. Además, es importante señalar que es un día antes del Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre. Asimismo, el término “finaos” proviene de la palabra “finaos”, que significa “morir”. Por lo tanto, hace referencia a las personas fallecidas. Y es que, claramente, todo está relacionado.

El pueblo canario, cada año en esta época, le rinde homenaje a esos seres queridos que ya no están. Su configuración actual es resultado de siglos de influencias peninsulares, atlánticas y locales, con variaciones según la isla, el municipio e incluso la familia. Además, la forma de celebrar este día depende mucho de la isla. Pues, en unas zonas pesa más el componente religioso y funerario, mientras que en otras, el componente es más festivo y gastronómico.

La gastronomía de La Noche de los Finaos

Castañas | Pixabay

Como comentábamos en líneas anteriores, la gastronomía está fuertemente vinculada a esta celebración. La protagonista indiscutible de la velada es la castaña asada. Y es que, para los canarios, es indispensable comer este fruto seco en estos días. Pues, es tradición. Pero no es lo único que se acostumbra comer. Habitual es también el consumo de higos pasados, vino, anís y dulces de la época.

¿En Canarias es más popular los Finaos que Halloween?

Halloween | Pixabay

La tradición es conocida por todos los canarios, de eso no cabe duda. Los más mayores se encargan de que las generaciones más jóvenes sean conocedoras de este evento anual. Además, en los centros educativos, asociaciones culturales y administraciones públicas impulsan cada año campañas para recuperar y difundir La Noche de los Finaos.

Por lo tanto, con el objetivo de luchar por las tradiciones autóctonas, se organizan talleres, asaderos escolares y actividades comunitarias. Eso sí, esto no quita que los más jóvenes no se desplacen para celebrar Halloween. La festividad, de origen anglosajón, ha adquirido mucha fuerza con el paso de los años y también se ha asentado en las islas Canarias. Sin embargo, lejos de tomarlo como una competencia, se busca que ambas celebraciones estén presentes de alguna manera.

Pues, así, hasta los más pequeños son conocedores de sus raíces. Por lo tanto, La Noche de los Finaos es una celebración que busca recordar a los que ya no están. Un evento previo a las festividades navideñas que siempre es recibido con mucha nostalgia. De hecho, hay personas que aprovechan estos días para reunirse en familia, rezar o acudir al cementerio a visitar a los fallecidos.