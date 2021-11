Torres Gemelas de Bolonia: por qué se les llama así y cuál es su historia

Uno de los grandes atractivos que podemos encontrar en la ciudad italiana de Bolonia es, sin lugar a dudas, la cantidad de torres que podemos encontrar. Dos de las más famosas son las Torres Asinelli y Garisenda. Tanto es así que se las conoce como “Torres Gemelas de Bolonia”.

Y no porque sean idénticas, sino porque se encuentran una bastante cerca de la otra. Debemos tener en cuenta que varios siglos atrás, sobre todo hasta el siglo XIII, Bolonia contaba con un gran número de torres. La mayoría de ellas tenían una función militar, pero otras tantas eran levantadas como símbolo de poder o riqueza.

Muchas torres, con el paso del tiempo, fueron derribadas o cortadas. Muchas de ellas por peligro de derrumbamiento. Algunas se reutilizaron para prisiones, casas, tiendas, entre otras tantas funciones. Lo cierto es que las últimas demoliciones realizadas fueron en el siglo XX, con motivo de un programa de renovación de Bolonia.

Por lo tanto, de todas las que hubo a lo largo de los siglos, tan solo quedan 20, aproximadamente. De todas ellas hay dos que destacan sobre el resto y son la Torre Asinelli y la Torre Garisenda. Sus nombres son peculiares, pero vienen dados por el nombre de las familias que ordenaron construirlas.

Torres Gemelas de Bolonia | Imagen de Benjamín Núñez González en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

¿Cuál es la historia de la Torre Asinelli?

Se construyó en el año 1109 y es considerada como una de las torres más elevadas del país, ya que cuenta con 97,20 metros de altura y una pendencia de 2,23 metros. Durante el paso del tiempo, la construcción sufrió diversos daños, entre otras cuestiones por diversos y graves incendios, como los que tuvieron lugar en los años 1185 y 1398.

La Torre Asinelli tiene una escalera interior, de casi 500 escalones. Llegarás a la cumbre y, desde este mismo punto, tendrás unas vistas de Bolonia verdaderamente inigualables. Debes saber que es la única de las Torres Gemelas de Bolonia que puedes visitar. Los tickets para poder hacerlos puedes conseguirlos en la HYPERLINK "https://www.duetorribologna.com/" página web oficial.

¿Cuál es la historia de la Torre Garisenda?

Esta preciosa torre fue construida, prácticamente, en el mismo periodo que su torre “hermana”. La única diferencia que encontramos es que tiene una altura bastante inferior (48,16 metros), así como una pendencia de 3,22 metros. Entre otras cuestiones, esto se debe a que tiene un mayor hundimiento en la tierra.

Lo cierto es que, lamentablemente, la Torre Garisenda no se puede visitar. Solamente abre sus puertas en ocasiones muy puntuales y específicas, y es que las escaleras del interior no están en las condiciones más óptimas. Y no solamente eso, sino también la estructura.

Torres Gemelas de Bolonia | Pxfuel

¿Cómo llegar a las Torres Gemelas de Bolonia?

Estas conocidas torres están situadas en pleno centro de la ciudad italiana, concretamente a unos pocos minutos andando desde la Plaza Central. Concretamente, están situadas en la Piazza di Porta Ravegnana. Si decides visitar Bolonia es una parada más que obligatoria. Con el paso de los años, ¡se han convertido en todo un símbolo!