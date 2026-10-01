¿Sabes cuáles son los destinos favoritos de los españoles para viajar en camper?

Ir de camping ha sido siempre una actividad divertida y placentera para quienes contaban con poco presupuesto (especialmente jóvenes pero también familias) pero gustaba tanto que incluso comenzó a subir de nivel y llegamos a hablar de glamping, alojamientos tipo camping pero a todo lujo; en esas estábamos cuando llegó la pandemia y vivimos aquella terrible época de aislamiento primero y de vernos en las calles pero metro y medio de distancia y mascarilla mediante, fue entonces cuando lo de viajar en camper empezó a ser mucho más que una opción para surfistas y amantes de los roadtrip y también se convirtió en algo diferente a una forma de vida como lo era ya para algunos, una forma de viajar.

Y ahora que son tantos los que deciden alquilar una camper (cuando no comprarla) para gozar de sus vacaciones cabe preguntarse qué destinos eligen porque quizá nos sorprendamos ¿hubieras dicho que Gran Bretaña, Australia y Canadá han sido los destinos preferidos de los españoles para viajar en camper el verano que acaba de terminar? Pues así ha sido. Y, dentro de estos tres destinos, Edimburgo, Cairns y Calgary han sido, concretamente, los que han recibido más reservas de campers.

Camper | Imagen cortesía de CamperDays

CampersDays, que es el principal operador turístico de autocaravanas de Europa, nos ha sorprendido con estos datos: Gran Bretaña, Australia y Canadá han concentra el mayor número de reservas realizadas desde España en este operador turístico, el 23% en el caso de Gran Bretaña, el 17% en Australia y el 15% en Canadá: se trata sin duda de tres destinos muy diferentes entre sí pero a cada cual más interesante.

Entre los que han elegido Gran Bretaña la gran mayoría han optado por Edimburgo, en Escocia y eso nos hace pensar no solo en la búsqueda de la espectacular naturaleza escocesa sino en cierto afán por huir del calor veraniego del sur de Europa en verano, además si utilizas Edimburgo como centro de operaciones, es fácil moverse hacia las Tierras altas, los lagos y las zonas costeras del país porque es la ciudad mejor comunicada.

Camper | Pixabay

Quienes han optado por Australia han reservado mayoritariamente en Cairns y eso nos lleva a pensar, inmediatamente, en la gran barrera de coral y en magníficos recorridos costeros; en Canadá el lugar más reservado ha sido Calgary y es que como punto de partida para recorrer las Montañas Rocosas es sencillamente perfecto.

Más allá de las elecciones de los viajeros españoles que ha optado por el camper el pasado verano, desde CamperDays comparten algunos datos que dan buena medida de la magnífica salud de este tipo de viajes sea cual sea el destino: en Latinoamérica las reservas han crecido por encima del 130% entre enero y agosto de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior y se ha convertido en una de las regiones en la que más ha crecido este tipo de viajes; y, por si este crecimiento fuese poca cosa, desde CamperDays han anunciado que incorporan Guatemala a sus países destinos en América, un país que nos ofrece la posibilidad de recorrerlo en camper viviendo experiencias como despertar con vistas a un volcán o al lago Atitlán, recorrer los pueblos a orillas de ese lago o caminar por la historia colonial de la Antigua Guatemala entre otras.

Camper | Pixabay

Y tú ¿eres de los que viaja en camper o se está planteando hacerlo? ¿Qué destino elegirías? ¿Serías conservador y, para probar, optarías por un viaje nacional o te liarías la manta a la cabeza y reservarías tu camper en el extranjero?