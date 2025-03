Estas son las islas más espectaculares del mar Báltico

El Báltico es el mar interior que baña Suecia, Finlandia, Rusia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Alemania y Dinamarca; ciudades tan importantes como Estocolmo, Helsinki,, San Petersburgo, Tallin, Copenhague, Gdansk o Lubeca se han desarrollado en las costas bañadas por el Báltico, un mar en el que encontramos más de 30.000 islotes e islas aunque la gran mayoría están deshabitadas ¿por qué? Lo cierto es que no faltan razones: algunas son demasiado pequeñas, otras excesivamente rocosos y no ofrecen recursos que hagan la vida posible (no digamos ya apetecible) y a todo esto hay que añadir un clima realmente frío; esas, entre otras, son las razones por las que solo un par de centeneras de las más de 30.000 islas e islotes del Báltico están habitados, el resto o bien se utilizan solo en verano, particularmente para la pesca o el turismo, o nunca.

Y de entre todas estas islas nórdicas ¿cuáles merece la pena visitar? A continuación te recomendamos algunas.

Gotland, la isla más grande del Báltico

Visby. Gotland | Pixabay

Gotland es la isla más grande del Báltico aunque no la que cuenta con mayor población (tanto Usedom como Rügen, de las que hablaremos a continuación, tienen más habitantes); pertenece a Suecia, es de hecho un destino muy popular entre los suecos y además su capital, Visby, ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO grapáis a sus murallas medievales y sus calles empedradas.

Öland, lugar de veraneo de la familia real sueca

Öland | Pixabay

Seguimos en Suecia porque Öland, aun siendo una isla más pequeña y con menos de la mitad de población que Gotland, tiene también su interés y alguna que otra curiosidad, para empezar porque es una isla pero menos porque está unida a la Suecia continental por un puente desde la localidad de Kalmar; además aquí tiene su residencia de verano la familia real sueca aunque la isla es tan famosa por eso como por sus molinos de viento y sitios arqueológicos.

Usedom, la isla del sol

Usedom | Pixabay

Es la isla del Báltico con más población (supera los 76.000 habitantes) y es una isla compartida entre Alemania y Polonia; ¿imaginas por qué se llama la isla del sol? No estamos en el Mediterráneo… pero en particular esta isla del Báltico goza de un buen número de días de sol al año y, además, nos ofrece la oportunidad de disfrutar de importantes e históricos balnearios como los de Heringsdorf y el de Ahlbeck (datan del S.XIX).

Rügen, la isla más grande de Alemania

Rügen | Pixabay

No solo es la isla más grande de Alemania sino la segunda más poblada del mar Báltico pues ronda los 73.000 habitantes; es famosa por sus playas y también por sus acantilados blancos en el Parque Nacional Jasmund; como en Usedom, en Rügen también se puede gozar de balnearios históricos como los de Binz y Sellin; también es famoso el puente de Rügen que une la isla con la tierra continental desde su inauguración en 2007.

Bornholm, una encantadora isla danesa

Bornholm | Pixabay

Es una isla danesa perfecta para los amantes de la naturaleza, en particular del senderismo y el cicloturismo, además aquí la tranquilidad se conjuga con el buen ambiente y la animación, no en vano en la isla viven casi 40.000 personas (sin contar con los turistas y visitantes ocasionales); Bornholm es famosa por su clima suave, sus playas y sus pueblos pintorescos, sus iglesias redondas medievales y el castillo de Hammershus.

Saaremaa, la isla más grande de Estonia

Saaremaa | Pixabay

En Saaremaa, la isla más grande de Estonia, viven en ella unas 30.000 personas y debe su fama a su castillo (el Castillo de Kuressaare), sus baños termales y sus cráteres de meteoritos; además aquí se conserva una cultura local única basada en antiguas tradiciones.

Hiiumaa, un paraíso terrenal

Hiiumaa | Imagen de Blizzard1 - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17841083

También pertenece a Estonia y si lo que buscas es un viaje para alejarte del mundanal ruido es un destino ideal, de hecho aquí solo viven unas 9.000 personas. Hiiumaa es una isla de faros históricos y bosques densos, también de playas soleadas… lo que la convierte en un destino ideal para desconectar y descansar.

Hay otras islas habitadas en el Báltico, las Islas Ålan o las Turku y también el archipiélago de Estocolmo son también buenas opciones viajeras aunque, puestos a elegir, nos quedamos con las siete recomendadas en esta noticia.