Estos son los lugares de China más visitados por los turistas

China es un país inmenso, como inmenso es también tanto su patrimonio natural como el cultural; además es para nosotros, desde España, un destino lejano así que, si nos lo ponemos por destino, nos vemos ante la tesitura de elegir qué ver y qué no ver, si es imposible visitarlo todo en cualquier viaje que dure apenas una semana o a lo sumo quince días, más imposible lo es aun si el destino en sí es tan inmenso como China. Puestos a elegir qué ver y qué no ver, cabe que nos ayude saber cuáles son los lugares más visitados por los turistas porque es seguro que son lugares imperdibles.

La Gran Muralla China

Gran Muralla China | Pixabay

Empezamos por un monumento que se nos antoja tan inmenso como el propio país, tan inmenso que se ve desde el espacio; es la Gran Muralla China; no vamos a proponerte que la recorras entera (sería imposible…) pero sí que visites sección de Badaling, que es la más famosa y la más visitada por los turistas tanto chinos como de fuera del país. Millones de personas llegan aquí cada año…

Pekín ¿y qué ver en Pekín?

Ciudad Prohibida de Pekín | Pixabay

Pekín, Beijing, es la capital del país y eso la convierte en destino esencial pero es que además allí está la emblemática Ciudad Prohibida, que es uno de los lugares más visitados del mundo y que goza del reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. También Pekín está el Palacio de verano, que es uno d los lugares históricos más visitados del país con más de 10 millones de visitantes al año); la Plaza de Tiananmen es otro lugar imperdible pues su fama trasciende las fronteras chinas…

Los guerreros de terracota

Guerreros de Xi'an | Pixabay

Cuando allá por 1974 unos agricultores que perforaban un pozo descubrieron a los guerreros de Xi’an no podían saber la magnitud de su hallazgo, la fuimos conociendo todos a partir de 1979 cuando se abrió al público este enclave y más a partir de 1987, fecha en la que los famosos guerreros de terracota pasaron a ser Patrimonio de la Humanidad: 8.000 soldados, 130 carros, más de 500 caballos, oficiales arqueros, generales… Están en la provincia de Shaanxi, punto de partida de la famosa Ruta de la Seda.

Parque Nacional Zhangjiajie en Hunan

Parque Nacional Zhangjianjie | Pixabay

Si buscas un destino natural el parque Nacional Zhangjiajie satisfará de largo tus expectativas porque se trata de un paisaje espectacular, casi surrealista, tanto que ha inspirado escenarios de cine (aquí están las montañas de Avatar y el famoso Monte Tianzi, también el puente de cristal suspendido sobre un cañón y el ascensor Bailong, el elevador exterior más alto del mundo). Es también un lugar reconocido por la UNESCO.

La Estatua gigante de Buda en Sichuan

Buda de Leshan | Pixabay

El gran Buda de Leshan es la estatua de Buda tallada en roca más gran del mundo, está esculpido en un acantilado frente al monte Emei y data del año 800 d.C. aproximadamente (tardó 90 años en completarse y la fecha oficial de su inauguración es el año 803 d.C. Hablamos de una estatua de 71 metros de altura con una cabeza que alcanza casi lo 15 metros y las orejas los 7 metros de largo.

Y, además de todos estos lugares, está Shanghai, Hangzhou, Jiuzhaigou, Chengdu, Zheijiang, Shenzhen… Como decíamos al principio, China es un país inmenso…