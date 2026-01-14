Plaza de Tiananmén: ¿sabías que es una de las plazas públicas más grandes del mundo?

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a China, concretamente hasta Pekín. Allí nos topamos con un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente sorprendentes y espectaculares que, desde luego, no dejan indiferente a nadie. Un claro ejemplo lo encontramos en la famosa Plaza de Tiananmén.

También conocida como Plaza de la Puerta de la Paz Celestial, está construida e ideada dentro del plan urbanístico de la capital de China, por lo que no tardó en convertirse en un gran símbolo de la llamada Nueva China. Con su construcción, se buscó crear una enorme explanada en la que se pudieran desarrollar actos masivos, al estilo de los que se llevaban a cabo en la Plaza Roja de Moscú.

Esta Plaza está perfectamente flanqueada por dos importantísimos edificios, como son el Museo Nacional de Historia y de la Revolución, y el Gran Palacio del Pueblo. Fuera de estas fronteras, la Plaza de Tiananmén es más conocida por ser el centro de las protestas llevadas a cabo en 1989, en las que murieron cientos de manifestantes.

Plaza de Tiananmén, a través de su historia

Plaza de Tiananmén | Imagen de Yo Hibino from Lafayette IN, United States, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Para conocer su origen, debemos viajar a una etapa concreta, que es la correspondiente a las dinastías Ming y Qing. Por aquel entonces, esta Plaza era utilizada para la celebración de numerosas ceremonias públicas. De hecho, en este sorprendente y espectacular lugar se llegaban a proclamar los nuevos emperadores.

Con el advenimiento de la República en el año 1911, sufrió numerosos cambios. De hecho, en aquella época, se colocaron las estelas de nubes y leones que provenían del Yuangmingyuan, antiguo palacio imperial de verano que fue destruido en el siglo XIX por tropas inglesas y francesas. En 1949, con el triunfo de la revolución, se vio la necesidad de tener un espacio apropiado para poder celebrar la creación de la República Popular de China. Así pues, se optó por demoler las viejas construcciones.

A lo largo del tiempo, esta Plaza de Tiananmén ha sido escenario de un gran número de acontecimientos históricos, como es el caso del Movimiento del Cuatro de mayo (1919), que se llevó a cabo antes de su reconstrucción, así como desfiles militares y hasta la Revuelta de la Plaza de Tiananmén (1989).

¿Qué monumentos podemos encontrar en la Plaza de Tiananmén?

Monumento a los Héroes del Pueblo | Imagen de Jacob Ehnmark from Sendai, Japan, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Entre los que nos topamos en este lugar, destacan unos cuantos, como por ejemplo, la Torre de Tiananmén, así como el Monumento a los Héroes del Pueblo. Se trata de un obelisco de piedra situado en el centro, que cuenta con 38 metros de altura y una inscripción realizada por el presidente Mao Zedong. Además, en la zona sur, también encontramos el mausoleo del fundador de la República Popular China.

No podemos dejar de mencionar las conocidas como “Estelas”, dos parejas de imponentes leones y dos columnas de mármol que custodian la Puerta Tiananmén. De 10 toneladas cada una, fueron esculpidas con dragones que danzan entre las nubes del espacio. Es importante destacar, a su vez, la Puerta de Zhengyangmen, así como los puentes y el Río de aguas doradas. ¡Un lugar verdaderamente impresionante, qué duda cabe!