Isla Mujeres y Holbox, dos islas mexicanas para vivir el Caribe de un modo diferente

Si quieres vivir el Caribe, y en particular el Caribe mexicano, de un modo diferente lo mejor es que dejes de pensar en los destinos clásicos y más populares (Punta Cana en la República Dominicana, Varadero en Cuba, Cancún y Riviera Maya en México…) y elijas otros rincones caribeños tan cálidos y paradisíacos como estos pero menos masificados, más discretos e incluso más naturales. ¿Qué lugares te recomendamos? Nos quedamos con dos islas mexicanas que son, además, muy diferentes la una de la otra: Holbox e Isla Mujeres.

Holbox

Holbox | Pixabay

Hay quien dice que Holbox es el secreto mejor guardado del Caribe mexicano y también uno de sus lugares más bohemios y exclusivos, es más, esta isla ha sido reconocida en más de una ocasión como la mejor isla de Norteamérica para viajar. Y es que esta isla lo tiene todo: Mar Caribe, selvas, cenotes, lagunas, comunidades mayas… y resorts de lujo. ¿Qué más le pides a un viaje al Caribe? ¿Una gastronomía de escándalo? Holbox también la tiene, una gastronomía basada en los productos frescos y locales, en particular pescados del día, y recetas tradicionales.

Holbox es un destino perfecto para quienes buscan desconectar, relajarse y descansar disfrutando de un entorno paradisíaco, aquí las playas son amplias y no están uy concurridas, los atardeceres son de una belleza imponente y, en función de la época del año en la que viajes, podrás disfrutar de la bioluminiscencia (en verano) y de ver tiburones ballena (entre mayo y septiembre). El ambiente por la noche es tranquilo, perfecto para quienes lo que buscan es una velada relajante cenando frente al mar.

Isla Mujeres

Isla Mujeres | Pixabay

Isla Mujeres es una isla pequeña, colorida, con buena infraestructura turística y fácilmente accesible aunque, en general, no está tan desarrollada como Holbox, eso sí, es perfecta si lo que quieres es practicar snorkel o bucear y disfrutar de la playa porque Playa Norte es una de las playas más bonitas del Caribe mexicano y está en Isla Mujeres.

Es verdad que, al ser una isla pequeña y no tan desarrollada como Holbox, cabe que con dos o tres días en ella tengas suficiente relax pero, al estar tan bien comunicada con Cancún (a unos 15 minutos en ferry), puedes hacer un viaje combinado que te permita disfrutar de varios días de fiesta y playa en Cancún y después esconderte un par de días o tres en Isla Mujeres y disfrutar del Caribe mexicano de un modo más relajado e íntimo. Además, como en Holbox, en Isla Mujeres también se disfruta de unos atardeceres de escándalo en Punta Sur.