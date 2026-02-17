GASTRONOMÍA
Listado completo con todos los restaurantes que han conseguido un nuevo Sol de la Guía Repsol 2026
Tarragona ha acogido la gala de los Soles Guía Repsol 2026, una cita clave para la gastronomía española. En esta edición, tres restaurantes han alcanzado la máxima distinción de Tres Soles y la guía ha incorporado 83 nuevos establecimientos, ampliando por primera vez su reconocimiento también a Andorra.
El Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona ha sido el lugar elegido donde se ha celebrado la gala de los Soles de la Guía Repsol 2026. Entre las novedades más importantes, se distinguen 3 restaurantes con Tres Soles, la máxima calificación: A Tafona (A Coruña), Ramón Freixa Atelier (Madrid) y Voro (Mallorca).
De esta forma, la guía suma 83 nuevos establecimientos, de los cuales 3 son los premiados con 3 Soles, otros 11 locales con 2 Soles y 69 establecimientos con 1 Sol, distribuidos por toda España y, por primera vez, en Andorra.
Listado completo con los nuevos Soles de la Guía Repsol 2026
3 Soles Guía Repsol
- A TAFONA (Santiago de Compostela, A Coruña)
- RAMÓN FREIXA ATELIER (Madrid)
- VORO (Capdepera, Mallorca)
2 Soles Guía Repsol
- BARAHONDA (Yecla, Murcia)
- BASCOAT (Madrid)
- CALLIZO (Aínsa-Sobrarbe, Huesca)
- DOS PALILLOS (Barcelona)
- DROMO (Badajoz)
- FIERRO (Valencia)
- LA BICICLETA (Entrambasaguas, Cantabria)
- MESÓN SABOR ANDALUZ (Alcalá del Valle, Cádiz)
- SAN HÔ (Adeje, Tenerife)
- SMOKED ROOM (Madrid)
- VANDELVIRA (Baeza, Jaén)
1 Sol Guía Repsol
- 2 ESTACIONES (Valencia)
- 539, PLATS FORTS (Puigcerdá, Girona)
- ALBERTE (Vigo, Pontevedra)
- AMAR BARCELONA (Barcelona)
- AQUIARA (Ciutadella de Menorca, Menorca)
- ARROPE (Rueda, Valladolid)
- ASADOR NICOLÁS (Tolosa, Gipuzkoa)
- AUSIÀS (Pedreguer, Alicante)
- BACK (Marbella, Málaga)
- BANCAL (Madrid)
- BAUDILIO (Valderrobres, Teruel)
- BESTA (Barcelona)
- BLOSSOM (Málaga)
- CERVUS (Reus, Tarragona)
- COCINA CABAL (Oviedo, Asturias)
- CRÁTER IDENTIDAD CANARIA (Adeje, Tenerife)
- DESBORRE (Madrid)
- DVISI (Palamós, Girona)
- EL BAR OLD SCHOOL FOOD (Mérida, Badajoz)
- EL BAR VALLADOLID (Valladolid)
- EL BARET WINE BAR (Murcia)
- EL DE ALBERTO (A Coruña)
- EL PALADAR BY ZURIÑE GARCÍA (Portugalete, Bizkaia)
- EL PORTAL DE ALBARRACÍN (Albarracín, Teruel)
- ELDELMAR (Barcelona)
- EMi (Madrid)
- ERRE QUE ERRE (Ibi, Alicante)
- FARIGOLA & MENTA (Torrent, Valencia)
- FONTANÉ (Sant Julià de Ramis, Girona)
- GALINO PUEYO (Tardienta, Huesca)
- GUNNEN (A Coruña)
- HALCONERAS DE SANCHO IV (Funes, Navarra)
- HAYDÉE BY VÍCTOR SUÁREZ (La Orotava, Tenerife)
- HISPANO 1926 (Murcia)
- ITZULI (Donostia, Gipuzkoa)
- KINU SEVILLA (Sevilla)
- LA CARBONÁ (Jerez de la Frontera, Cádiz)
- LA CASA DE LOS ABUELOS (Jumilla, Murcia)
- LILIUM (Arrecife, Lanzarote)
- LOS 33 (Madrid)
- MARANGELS (Sant Gregori, Girona)
- MARE (Cádiz)
- MARNA (Pontevedra)
- MIGUEL GONZÁLEZ (Ourense)
- MODERNA TRADICIÓN (Logroño, La Rioja)
- MORAL (Santa Cruz de Tenerife, Tenerife)
- NARBASU (Piloña, Asturias)
- NARDI (Hervás, Cáceres)
- O SECADEIRO (Outes, A Coruña)
- OTORO JUKUSEI (Madrid)
- PASCUA (Salamanca)
- PRODIGI (Barcelona)
- PROMESA (Málaga)
- QUINTAFORCA (Nulles, Tarragona)
- RAMÓN FREIXA TRADICIÓN (Madrid)
- REINA XIV (La Granja de San Ildefonso, Segovia)
- REVÉS BISTRO (Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria)
- SIMPOSIO (San Antonio de Benagéber, Valencia)
- SISÈ (Lleida)
- SNOB COCKTAIL&FOOD (Pamplona-Iruña, Navarra)
- SUKALDEAN AITOR SANTAMARIA (Donostia, Gipuzkoa)
- SUTAN (Hondarribia, Gipuzkoa)
- TIERRA Y VINO (Samaniego, Araba)
- TRAGATÁ MÁLAGA (Málaga)
- TRÈSDE (Madrid)
- TROQUÉ (Adeje, Tenerife)
- VERATUS (Jarandilla de la Vera, Cáceres)
- VÉRTIGO (Sober, Lugo)
- IBAYA (Canillo, Principado de Andorra)
