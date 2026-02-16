La Isla de Azores que tiene una laguna en su interior conocida como "el Anillo de la Princesa"

En muchas ocasiones te hemos hablado de islas peculiares del mundo, como es el caso de la Isla de los Faisanes, que se encuentra entre España y Francia que cambia de país cada seis meses. Pero... ¿conoces una que tiene una laguna en su interior llamada "el Anillo de la Princesa"?

Hablamos del islote de Vila Franca do Campo es uno de los tesoros naturales más sorprendentes de São Miguel, la isla más grande de las Azores. Situado a aproximadamente un kilómetro de la costa, este islote es el cráter parcialmente sumergido de un antiguo volcán formado hace miles de años. La erosión y el paso del tiempo dieron lugar a una estructura circular que hoy protege en su interior una laguna de aguas tranquilas y transparentes.

Islote de Vila Franca do Campo, en Azores | iStock

Vista desde el aire, la silueta del islote recuerda a un anillo posado sobre el Atlántico, motivo por el que popularmente se le conoce como el "Anillo de la Princesa". Una estrecha abertura conecta la laguna con el océano, permitiendo la entrada y salida del agua y manteniendo un equilibrio natural que favorece la biodiversidad marina. Este entorno protegido convierte el lugar en un espacio ideal para nadar, practicar snorkel o simplemente disfrutar de la calma.

Declarado Reserva Natural, el acceso está limitado durante la temporada alta para preservar su ecosistema. Solo se permite un número reducido de visitantes al día, lo que ayuda a conservar la riqueza de su fauna y flora.

Más allá de su atractivo turístico, el islote simboliza la esencia volcánica de Azores: naturaleza en estado puro, paisajes moldeados por el fuego y el mar y una belleza que combina fuerza geológica y serenidad atlántica.

Cómo llegar desde España

Para llegar al islote de Vila Franca do Campo, en São Miguel (Azores), desde España es necesario combinar vuelo y traslado marítimo.

La forma más sencilla es volar hasta Ponta Delgada (Aeropuerto João Paulo II), la principal puerta de entrada a las Azores. Desde ciudades como Madrid o Barcelona suele haber vuelos directos en temporada alta, mientras que el resto del año es habitual hacer escala en Lisboa u Oporto. El trayecto total suele durar entre 4 y 6 horas, dependiendo de la conexión.

Islote de Vila Franca do Campo, en Azores | iStock

Una vez en São Miguel, hay que desplazarse por carretera hasta Vila Franca do Campo, en la costa sur de la isla, a unos 25 minutos en coche desde Ponta Delgada. Se puede llegar en coche de alquiler (la opción más cómoda para recorrer la isla), taxi o transporte público.

Desde el puerto deportivo de Vila Franca do Campo salen pequeñas embarcaciones autorizadas que, en apenas 10 minutos, conectan con el islote durante la temporada de visitas (normalmente de junio a octubre). El acceso está regulado y el número de visitantes diarios es limitado, por lo que conviene reservar con antelación.