Renfe restablece el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía

Renfe restablece este martes el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía al finalizar los trabajos de recuperación de la vía tras el accidente de Adamuz (Córdoba) que dejó 46 muertos.

"Renfe restablece hoy el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, después de que Adif haya autorizado la circulación", aseguró Renfe en la red social X.

Los tramos Madrid-Sevilla, Madrid–Cádiz, Madrid–Granada y Madrid–Granada–Almería recuperan sus circulaciones habituales.

El primer Madrid–Huelva circulará hasta Córdoba, y de ahí, a destino en bus. El resto de servicios programados se realizarán íntegramente por tren.

Respecto al trayecto Madrid–Málaga, el tramo entre Antequera y Málaga se cubrirá por bus hasta principios de marzo por obras de Adif.

El 18 de enero se produjo el descarrilamiento de los tres últimos coches del tren de la compañía Iryo que hacía la ruta Málaga-Madrid, cuyas causas aún se investigan.

Esos tres coches invadieron la vía contigua, por la que pasaba justo en ese momento un tren de Renfe, produciéndose una colisión que provocó numerosos heridos leves y graves y 46 muertes.

Este accidente, junto a otro en el servicio de cercanías en Barcelona pocos días después, que causó la muerte de un maquinista, provocó en España un amplio debate sobre la seguridad en el transporte ferroviario y llevó a una huelga del sector.

Iryo vuelve a operar en la ruta Madrid-Sevilla

La compañía ferroviaria Iryo retomará este martes su actividad en el trayecto Madrid-Sevilla, tras la reapertura de la línea anunciada por Adif. Así lo han confirmado fuentes de la empresa.

En esta nueva etapa, la operadora pondrá en marcha 14 trenes diarios, con siete salidas en cada sentido. Además, recupera las conexiones transversales entre Barcelona y Sevilla, con cuatro frecuencias al día (dos de ida y dos de vuelta).

Los nuevos horarios ya están disponibles tanto en su página web como en los canales habituales de venta. Para el primer servicio entre Madrid y Sevilla, está prevista la presencia del consejero delegado y varios miembros del equipo directivo, que viajarán junto a la tripulación.