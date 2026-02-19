5 pueblos italianos que harán las delicias de los amantes de la moda y la artesanía

Italia es un país al que su fama le precede si hablamos de moda y diseño y esto es así porque la tradición en estos sectores no se concentra en el Cuadrilátero de la Moda de Milán o la Vía del Corso en Roma sino en un elevado número de pueblos que cuidan día a día y desde hace décadas por no decir siglos de sus tradiciones artesanales ligadas al mundo de la moda y el diseño. ¿Conoces ya alguno de estos 5 pueblos? ¿A cuál te gustaría viajar ya mismo?

Solomeo, lujo ético y producción artesanal

Solomeo está en la región de Umbría, cerca de Perugia y no solo es famoso por su tradición artesanal sino también por su naturaleza: está rodeado de colinas verdes y viñedos. Ahora bien, Solomeo no sería lo que es, un pueblo con encanto, naturaleza, industria y patrimonio, sin Brunello Cucinelli, el empresario que lo convirtió en el centro de su firma de moda y lo hizo restaurando el castillo, el teatro y otros edificios históricos.

Positano, boutiques familiares y producción local y artesanal

Positano es, probablemente, el más popular de estos cinco pueblos de moda porque está en el corazón de la Costa Amalfitana, al sur de Nápoles y sobre el mar Tirreno; quizá el encanto de esta localidad italiana y veraniega tenga que ver con que aquí surgiera un estilo en el vestir que tiene nombre propio: Moda Positano (vestidos en telas como lino y algodón, elegantes bordados, sandalias hechas a mano…).

Biella, tierra de lana y cashmere

Biella está en el norte de Italia, cerca de los Alpes y, como sucede con Solomeo, su tradición en el ámbito de la moda y la artesanía tiene nombre propio: Ermenegildo Zegna y es que el célebre diseñador nació aquí. Por lo demás Biella es uno de los centros textiles más importantes del mundo, es más, desde del S.XIX es aquí donde se produce una de las lanas de más alta calidad del mundo.

Montegranaro, cuna del famoso calzado italiano

Montegranaro está en la región de Las Marcas (Marche), en la costa adriática de Italia y es particularmente famoso por su distrito del calzado (que es el distrito del calzado de Las Marcas); en este pequeño pueblo se pueden visitar los talleres en los que se transmite la tradición artesanal de generación en generación y se puede comprar calzado directamente a sus productores; es un destino ideal para quienes quieren volver a casa con un par de zapatos del más auténtico Made in Italy en la maleta.

Sant’Elpidio a Mare, calzado de diseño y producción artesanal

Seguimos hablando de calzado y por eso nos quedamos en Las Marcas, porque no solo Montegranaro es interesante en este sentido, también Sant’Elpidio a Mare, famoso por su calzado cuyo diseño es un punto más moderno que el de Montegranaro, menos pegado a la tradición italiana clásica aunque sin abandonarla. Además el casco histórico medieval de este pueblo italiano crea un contraste de lo más interesante con su patrimonio industrial.