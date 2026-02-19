Descubre la Catedral Nacional de Bucarest, considerada la catedral ortodoxa más grande del mundo

Viajamos hasta Bucarest, con el objetivo de conocer una de sus construcciones más sorprendentes y significativas. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a la Catedral Nacional de Bucarest. También conocida como Catedral de la Salvación del Pueblo, está situada en el centro de la capital de Rumanía, cerca del Parlamento. A pesar de que fue consagrada en 2018, su construcción continuó hasta octubre de 2025.

Debemos tener en cuenta que estamos ante la catedral ortodoxa más grande del mundo, pero no es el único récord que ostenta. Y es que cuenta con la mayor colección de mosaicos eclesiásticos del mundo, con unos 25.000 metros cuadrados. Por si fuera poco, esta Catedral Nacional de Bucarest también tiene el iconostasio ortodoxo más grande del mundo, al igual que las campanas en suspensión, llegando a superar las del Campanario de San Pedro ubicado de la Catedral de Colonia. Es más, la campana mayor fue construida en noviembre de 2016 y elevada hasta los 65 metros.

Catedral Nacional de Bucarest, a través de su historia

Para comenzar, debemos saber que la idea de construir un enorme templo fue propuesta por el arquitecto Petre Antonescu poco después del final de la Primera Guerra Mundial. De hecho, llegó a realizar un primer diseño. A pesar de todo, la llegada del comunismo en 1947, frenó por completo el proyecto, aunque resurgió en 1989, poco después de la caída del régimen. El objetivo era levantar un gran templo en el centro de la Piața Unirii, uno de los principales nudos de comunicación de la capital de Rumanía.

Detalle del iconostasio ortodoxo más grande del mundo. Catedral Nacional de Bucarest | Imagen de MIHAIL, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

En los años posteriores, se discutió mucho sobre cuál era el emplazamiento más idóneo, hasta tal punto que se llegó a tener sobre la mesa la posibilidad de destruir el Monumento a los Héroes del Comunismo del parque Carol I. A pesar de todo, Traian Băsescu, que por aquel entonces era alcalde de la capital y presidente del país, se opuso de forma contundente.

Finalmente, se optó por el bulevar Unirii, junto al Parlamento Rumano, y todo porque quedaban grandes espacios por edificar en ese lugar. Además, está ubicado en pleno corazón de Bucarest. En junio de 2009, la Iglesia ortodoxa rumana anunció oficialmente que se iba a erigir, en ese terreno, este complejo catedralicio nacional. Eso sí, hasta febrero de 2011, no se colocó la piedra funcional, y se hizo en una ceremonia religiosa presidida por Daniel Ciobotea, patriarca y primado de la Iglesia ortodoxa rumana.

Es importante destacar que este templo fue construido con donativos de los fieles, así como con el apoyo del gobierno. Por si fuera poco, el Papa Juan Pablo II, durante la visita que realizó a Rumanía en 1999, donó hasta 200.000 dólares para sufragar la construcción de este templo. Finalmente, la Catedral se inauguró en noviembre de 2018, aunque estuvo inacabada hasta octubre de 2025. Cabe destacar que, en mayo de 2019, fue visitada por el Papa Francisco.