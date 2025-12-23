Descubre Furong Zhen, uno de los pueblos más bonitos y antiguos de China

Los países asiáticos guardan un encanto particular, de eso no cabe duda. Y es que, aunque parece que ya todo está descubierto, hay pequeños rincones que siguen siendo un absoluto misterio. Por ello, hoy nos trasladamos hasta China, concretamente, hasta la provincia de Hunan, en el condado de Yongshun, dentro de una región habitada tradicionalmente por las etnias Tujia y Miao. Un lugar de ensueño que guarda una historia de más de 2.000 años.

Originalmente se llamaba Wangcun, pero por diversas circunstancias históricas y por el éxito de la película Hibiscus Town (1986), rodada allí, el lugar cambió de nombre a Furong Zhen. Y es que, este pueblo pasó a tener un gran reconocimiento en toda China y a tener una mayor cantidad de turistas. Pues, a nadie le pasa desapercibida la belleza natural de la zona. Un antiguo pueblo chino cuya gran peculiaridad es estar construido sobre una cascada.

Furong Zhen, en China | Imagen de chensiyuan, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Este pueblo milenario enamora a todo aquel que tiene la oportunidad de visitarlo. Pues, además de ser un lugar tranquilo y agradable, es impresionante ver cómo el agua cae entre las casas de sus habitantes, pasarelas y balcones. Además, cuando cae la noche, el lugar se convierte en un espectáculo de luces. Pues, las calles, casas y cascadas están delicadamente iluminadas con luces tenues que hacen del pueblo un paraje de cuento.

Los visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de las casas tradicionales, las cuales están hechas de madera sobre pilotes. Calles empedradas y estrechas conducirán a puentes, miradores con vistas preciosas y terrazas sobre el río. Un paraíso natural donde el agua adquiere un papel fundamental. Una serie de aspectos que han provocado que muchas personas lo cataloguen como “el pueblo más bonito del mundo”.

Las etnias Tujia y Miao

Como comentábamos en líneas anteriores, las etnias imperantes en la región son la Tujia y los Miao. Si profundizamos un poco, se sabe que son dos de los grupos étnicos más importantes del suroeste de China. Además, forman el sustrato cultural de lugares como Furong Zhen. Asimismo, cada grupo presenta orígenes, lenguas y tradiciones distintas.

En el caso de los Tujia, se distinguen porque apuestan por habitar zonas montañosas. Además, trabajan la agricultura, sienten un gran respeto por las montañas, los ríos y los espíritus del entorno. Todo ello sumado a su Baishou Dance, una danza colectiva muy antigua. Por otro lado, los Miao son muy conocidos por sus trajes bordados a mano. Les encanta llevar ornamentos de plata en sus vestimentas, como collares, tocados o peinetas. Asimismo, se dice que los motivos textiles relatan mitos, migraciones y genealogías.

Furong Zhen, en China, por la noche | Imagen de Codas, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Ambas etnias comparten un fuerte vínculo con la naturaleza. Pero, también, con sus tradiciones. Pero, si hablamos de particularidades, los Tujia están más ligados a la estructura del pueblo y la arquitectura de lugar. Mientras, los Miao son más populares por sus vestimentas, fiestas y música.