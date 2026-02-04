Los destinos europeos menos conocidos para esquiar este 2026

Si algo bueno podemos sacar de la ola de frío es que augura mucha nieve y una buena temporada de esquí. Aunque los grandes clásicos siguen atrayendo viajeros, muchos fans de este deporte buscan algo diferente y alejado de las masas. Este año crece el interés por destinos de montaña menos conocidos, con más calma, más carácter y experiencias más auténticas.

Según Airbnb, los alojamientos favoritos de esta temporada revelan joyas ocultas por toda Europa: desde los fiordos noruegos o los bosques de Laponia hasta rincones menos explorados de los Pirineos o los Montes Cárpatos.

Noruega

Noruega es un destino de ensueño para los amantes del esquí, con paisajes montañosos nevados y fiordos. Entre sus múltiples destinos, destaca Gaular con pistas menos concurridas ideales para practicar esquí de fondo y esquí de travesía para los más avanzados.

Por otro lado, Hemsedal, conocida como los "Alpes de Noruega", cuenta con más de 50 de pistas para todos los niveles y un animado ambiente après-ski, convirtiéndola también en una de las favoritas. Además, Noruega se consolida como uno de los destinos más atractivos para 2026, con Tromsø como uno de los destinos culturales y rurales más deseados por los españoles. Más allá del esquí, los visitantes pueden practicar senderismo entre lagos helados, disfrutar de trineos y motos de nieve o relajarse en aguas termales y spas.

Finlandia

Finlandia es el destino por excelencia de los que buscan una escapada auténtica y pistas con nieve virgen. En pleno Círculo Polar Ártico se encuentra Inari, donde los esquiadores de fondo encontrarán kilómetros de pistas que atraviesan paisajes nevados, mientras que los menos deportistas pueden probar paseos en trineo o la pesca en hielo. Por otro lado, también destaca Kangasniemi, un destino con pistas más sencillas (sin perder la espectacularidad del paisaje) perfectas para familias y principiantes. Además, Finlandia es el destino perfecto para cumplir el sueño de todos, ver las auroras boreales.

Andorra

Andorra, a un paso de casa, es uno de los mejores destinos de los Pirineos. Las estaciones de Grandvalira, la más grande de Andorra, y Pal-Arinsal, a pocos km del pueblo de Aixirivall, cuentan con pistas para todos los niveles para disfrutar en familia. Además, Andorra tiene una gran oferta gastronómica y de ocio para poder pasar un fin de semana de lo más completo.

Liechtenstein

Liechtenstein es uno de los países más pequeños del mundo pero, a pesar de su tamaño, ofrece un paisaje con montañas imponentes. Triesenberg es uno de los pueblos del valle del Rin muy cercano a Malbun, la principal estación de esquí de Liechtenstein. Esta estación es ideal para todos los niveles, para el esquí de fondo y para rutas con raquetas de nieve. Además, hay zonas seguras para niños y escuelas de esquí con instructores locales.

Polonia

Polonia es un gran destino invernal de Europa Central. Sus montañas, especialmente los Cárpatos y los Beskides, cuentan con pistas variadas para esquiadores de todos los niveles. Cerca del pueblo de Mordarka se encuentra Limanowa‑Ski, una zona de esquí local con pequeñas pistas para esquiar en días tranquilos.