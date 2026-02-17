La iglesia de los nueve fantasmas, uno de los templos católicos más particulares de La República Checa

De curiosidades está repleto el mundo, de eso no cabe duda. El ser humano ha sido el creador, en muchas ocasiones, de grandes obras de arte. Por ello, hoy viajamos hasta la República Checa con el objetivo de conocer una de las iglesias más particulares del país. La Iglesia de San Jorge, ubicada en Luková, es un templo católico que fue creado en el siglo XIV. Pero, la obra que se haya en su interior le ha llevado a ser conocida también, popularmente, como “La iglesia de los nueve fantasmas”.

Durante siglos, fue considerada un centro de culto religioso muy importante. De hecho, vivió importantes acontecimientos de la historia del ser humano. Pero, fue en 1968 cuando tuvo lugar un suceso que daría comienzo a una fama poco agraciada para el templo. Y es que, parte del techo se cayó durante la celebración de un funeral. Ante ello, muchos feligreses lo interpretaron como una señal de mal augurio. Pues, también habían acontecido otros casos misteriosos. Por ello, se dejó de celebrar misas en el interior y todo tipo de acto se realizó en el exterior. Así pues, con el tiempo, la iglesia fue abandonada. Y es que, la gente lo consideraba un lugar maldito.

¿Por qué es conocida como La iglesia de los nueve fantasmas?

Aunque todo parecía sentenciado, el destino de esta iglesia cambió en el 2012. Jiří Beránek, profesor del Departamento de Diseño y Bellas Artes de la Universidad de Bohemia Occidental, le propuso a sus alumnos un trabajo muy especial. El objetivo era encontrar una iglesia abandonada o que se encontrara en mal estado para llevar a cabo la instalación de una obra de arte. Fue entonces cuando el estudiante Jakub Hadrava propuso la Iglesia de San Jorge, en República Checa. Pues, llevaba 40 años abandonada.

Tras una serie de acuerdos, se puso en marcha la obra Má mysl (Mi mente) por su autor. De esta manera, en el interior del templo se dispusieron nueve esculturas de apariencia siniestra realizadas con yeso. Cada una se encuentra sentada, como si estuvieran rezando. Un homenaje a los antiguos habitantes alemanes del pueblo que fueron expulsados tras la Segunda Guerra Mundial.

La iglesia de los nueve fantasmas | Imagen de Juandev (photo), Jakub Hadrava (sculpture/instaltion), licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

La integración de estas obras en la Iglesia de San Jorge ayudó a la recaudación de fondos, pero también le aportó mucha popularidad. De hecho, turistas de todas las partes del mundo han acudido para verlo en primera persona. Asimismo, gracias a los fondos aportados por los turistas, se ha podido poner en marcha la restauración del tejado y de las zonas deterioradas. Pero, lejos de quedar aquí, la Iglesia Católica decidió reiniciar sus actividades religiosas en ella. Además, el éxito recibido permitió que la obra fuese ampliada. Por ello, aunque es conocida como “La iglesia de los nueve fantasmas”, ya hay más de 30 obras en su interior.