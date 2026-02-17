Hospicio Cabañas: a quién debe su nombre y por qué es un gran símbolo de Guadalajara

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a la ciudad mexicana de Guadalajara, donde nos encontramos con un gran número de monumentos y construcciones excepcionales como es el Hospicio Cabañas. Cabe destacar que, en 1810, el edificio abrió sus puertas como Casa de la Caridad y la Misericordia, mientras que en 1980 lo hizo como Instituto Cultural Cabañas.

No podemos dejar de mencionar que su sede es un inmueble de un enorme valor patrimonial para la ciudad. Entre otras cuestiones por su innegable belleza arquitectónica, pero también por su gran importancia cultural e histórica. Desde 1810 a 1980, sirvió de hogar de huérfanos. Además, en esta construcción, encontramos más de 50 murales al fresco de José Clemente Orozco. Están situados en la capilla mayor y, entre ellos, destaca El hombre de fuego, que es considerada como la obra maestra del artista.

Hospicio Cabañas, a través de su historia

Para comenzar, debemos saber que el principal impulsor de este hospicio, que en sus inicios se llamó Casa de la Misericordia, fue el obispo navarro Juan Cruz Ruiz de Cabañas, que llegó de España en 1796 con la intención de ocupar el lugar que dejó fray Antonio Alcalde y Barriga tras su muerte. Aunque el proyecto original era crear una casa de expósitos, el Rey Carlos IV ordenó la ampliación de su finalidad, para que se admitieran ancianos de ambos sexos, enfermos habituales, huérfanos, y también para dar educación a menores.

El diseño del edificio corrió a cargo de uno de los arquitectos más reconocidos de la época, como es el caso del valenciano Manuel Tolsá. Las obras para su construcción se iniciaron en 1805 en un terreno elevado y alejado de la ciudad, que pertenecía al convento de San Juan de Dios. Las leyes de la Reforma y la posterior nacionalización de los bienes eclesiásticos que se llevó a cabo en 1859 afectaron de lleno a este hospicio. Eso sí, acabó en manos de las Hermanas de la Caridad, que lo utilizaron como hospital para los más necesitados.

Hospicio Cabañas, en Guadalajaja (México) | Imagen de patrick.denizet, licencia: CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons

De hecho, fue bajo su administración cuando este Hospicio vivió su época de mayor esplendor, puesto que consiguieron implementar esas ideas originales del obispo Cabañas de construir una institución para poder asistir a los que más lo necesitaban. Fue en ese momento cuando la edificación se renombró como Hospicio Cabañas en su honor. A pesar de todo, la gestión de las monjas terminó en el año 1874, cuando se produjo la desamortización de bienes eclesiásticos en México. Fue entonces cuando las autoridades civiles decidieron tomar el control.

En 1875, se produjo un terremoto que dañó su estructura, por lo que tuvo que ser intervenida. En 1910, el hospicio volvió a ser utilizado para labores humanitarias, aunque no por mucho tiempo. Desde 1912, la escuela de niñas y niños fue administrada por el gobierno estatal y, tras los cambios políticos derivados de la Revolución mexicana, se trató de mejorar la oferta educativa, así como la infraestructura del propio edificio. En 1997, el Hospicio Cabañas fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.