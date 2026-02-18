5 pueblos de la Provenza francesa que han hecho de sus flores industria cosmética

La Provenza está en el sur de Francia, cerca de la Costa Azul y es tan famosa por su luz (de ahí que haya cautivado a tantos y tan importantes pintores y artistas) como por sus campos de flores y la industria que generó tanto tiempo atrás y que mantiene a día de hoy. La primavera es un momento perfecto para viajar a este rincón de Francia porque los campos empiezan a florecer ya (y lo harán hasta bien entrado el verano, cuando llegue el turno de los campos de lavanda) pero no tendrás que conformarte con la belleza natural de los campos, también podrás disfrutar de una industria que es todo belleza, glamour, cuidado de la piel… y oler bien, a flores.

A continuación te sugerimos 5 pueblos tan famosos por sus flores como por su industria cosmética y del perfume:

Grasse, capital mundial del perfume

Grasse | Imagen de Jean-Pierre Dalbéra from Paris, France, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Visitar Grasse es como viajar en el tiempo al origen de una industria tan importante como es la del perfume y es que de este rincón francés proceden algunas de las firmas perfumistas más famosa del mundo como Fragonard, Molinard o Galimard; en Grasse no solo podrás visitar antiguas perfumerías sino también talleres en los que aprender a crear un perfume a partir de las flores que se cultivan en esta zona de la Provenza (lavanda, nardo, rosa y jazmín entre otras).

Forcalquier, capital Provenzas de las plantas aromáticas y medicinales

Forcalquier | Pixabay

Forcalquier es la plantas aromáticas y medicinales lo que Grasse al perfume; aquí podrás disfrutar de mercados especializados tanto en hieras secas como en aceites esenciales y cosmética natural; esta localidad está muy vinculada al cultivo ecológico de lavanda, tomillo, salvia y romero y está muy cerca del Observatorio de Haute-Provence y cooperativas de destilación tradicional.

Valensole y el aceite esencial de lavanda

Valensole | Imagen de Alpes de Haute Provence, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Si te resulta familiar el nombre de Valensole seguro que se debe a sus campos de lavanda y lanvandín y es precisamente por el cultivo de estas flores por lo que en Valensone hay tantas destilerías que producen aceite esencial de lavanda, miel de lavanda y otros productos de cosmética natural producidos a partir de la lavanda y el lavandín. Valensole es también un destino ideal para disfrutar de la aromaterapia.

Salon-de-Provence y el jabón de Marsella

Jabonería den Salon-de-Provence | Imagen de Vi..Cult..., licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Salon-de-Provence es el centro histórico del jabón de Marsella y es que sigue existiendo la famosa y tradicional savonneirie Marius Fabre fundada en el año 1900; además esta localidad es también popular por su producción artesanal con aceite de oliva según los métodos tradicionales (y los productos cosméticos ligados a ella). Salon-de-Provence es tierra de cosmética natural y tradición jabonera.

Manosque: almendra, lavanda y karité

Manosque | Pixabay

Cuando sepas que Manosque es la sede histórica de la firma de cosmética vegetal L’Occitane en Provence ya no necesitarás mucho más para saber que es más que interesante visitar esta localidad gala; se trata de un lugar muy vinculado a la cosmética elaborada con ingredientes esencialmente mediterráneos como son la almendra y la lavanda, además en Manosque hay un museo en el que podrás conocer la historia de la industria cosmética de la zona.