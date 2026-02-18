Casa Loma de Toronto: quién la construyó y el origen de su nombre

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Canadá, uno de los países más sorprendentes y espectaculares del mundo. De hecho, cada año son más las personas que deciden poner rumbo a esta zona de América para dejarse maravillar por su encanto y su belleza. Ahora, viajamos hasta la ciudad de Toronto, situada en la provincia de Ontario, donde encontramos un gran número de monumentos y construcciones que no dejan absolutamente indiferente a nadie.

Entre ellas, hay una que llama poderosamente la atención. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a la Casa Loma. Se trata de una impresionante mansión que, en la actualidad, es utilizada como atracción turística. No podemos dejar de mencionar que este edificio situado en Toronto fue construido por el multimillonario Henry Mill Pellatt con la firme intención de copiar el impresionante e icónico Castillo de Balmoral, situado en Escocia.

Si hablamos de características, esta Casa Loma cuenta con poco más de 6000 metros cuadrados, así como 98 habitaciones. Es importante tener en cuenta que esta construcción, cuando fue completada en el año 1914, era considerada como la mayor residencia de Canadá. ¡Era una obra verdaderamente impresionante, qué duda cabe!

Casa Loma | Imagen de Xander Ashburn, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

A pesar de todo, debido precisamente a sus increíbles dimensiones, los gastos de mantenimiento eran altísimos. Hasta tal punto que llegaron a arruinar a Henry Mill Pellatt. Por ese mismo motivo, en el año 1933, la ciudad de Toronto consiguió apropiarse de esta mansión, como consecuencia de una deuda que ascendía a los 27.000 dólares.

Unos años después, concretamente en 1937, la Casa Loma fue abierta al público en general tras haberla convertido en museo. Poco a poco y con el paso del tiempo, debido a su espectacularidad y a la calidad de las obras que se exponían, esta construcción fue convirtiéndose en uno de los grandes atractivos de la ciudad canadiense.

Entre las numerosas curiosidades que existen en torno a esta edificación, hay una que llama poderosamente la atención… y es su nombre. Su propietario tomó la decisión de llamarla así, en español, por estar situada precisamente sobre una loma o colina de la ciudad de Toronto. ¡Algo verdaderamente sorprendente!

Por lo tanto, si estás pensando en poner rumbo a Canadá, y más concretamente a Toronto, no dejes pasar la oportunidad de acercarte hasta esta Casa Loma. Estamos completamente convencidos de que no solamente te maravillarán sus dimensiones, así como su belleza arquitectónica, sino también te dejarás llevar por el encanto de las colecciones que se exponen en su interior. No te dejará indiferente, ni mucho menos. ¡Todo un imprescindible!