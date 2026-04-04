Estos son los parques y jardines más bellos en primavera y en las capitales europeas

La belleza de la primavera es incuestionable, lo es por sus días más largos y cálidos (sin ser tórridos) y lo es por el despertar que provoca en la naturaleza y también en los parques y jardines; ahí nos vamos hoy, a los parques y jardines de las capitales europeas, sus pulmones verdes, que más sorprenden por su particular belleza cuando se visitan en primavera.

Vamos a limitar nuestro repaso de parques y jardines a 10 capitales europeas a las que en no pocos casos precede la fama de sus zonas verdes:

Madrid

Parque del Retiro | Pixabay

En Madrid nos quedamos con el Parque del Retiro (y eso que no olvidamos la belleza de los Jardines de Sabatini, el Jardín Botánico, el parque del Capricho o la Quinta de los Molinos y sus almendros en flor) porque es uno de los parques urbanos más bellos y porque en primavera, cuando florecen las rosaledas, los cerezos y las magnolias, su belleza es sencillamente imponente.

Lisboa

Parque Eduardo VII | Imagen de Berthold Werner, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

El Parque Eduardo VII es famoso por las vistas panorámicas que ofrece de la ciudad pero es que además en primavera, cuando el césped se salpica de flores silvestres, es particularmente bello. Tampoco queremos olvidar el Jardín Botánico de Lisboa por la gran variedad de especies que, en primavera, lo hacen deslumbrante.

Londres

Kew Gardens | Pixabay

Con lo que les gusta a los ingleses un jardín resulta difícil elegir solo un par de todo Londres pero, puestos a quedarnos con dos, elegimos Hyde Park no solo porque es uno de los más grandes de la ciudad sino porque entre los meses de abril y mayo aquí florecen cerezos y narcisos y hacen el parque más bello si cabe; y con Kew Gardens, un jardín botánico que es Patrimonio de la Humanidad y en el que en primavera florecen los tulipanes y las magnolias entre otras especies.

París

Jardines de Luxemburgo | Imagen de Rdevany at English Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

El Jardín de Luxemburgo es de visita obligada en primavera y en París por sus tulipanes, sus cerezos en flor y también (aunque eso todo el año) sus estatuas francesas; otro jardín parisino imperdible es el de las Tullerías, entre el Museo del Louvre y la Plaza de la Concordia.

Ámsterdam

Voldenpark | Pixabay

Vondelpark es el parque urbano más importante de Ámsterdam y en primavera es además de una belleza notable, ahora bien, es imposible hablar de Ámsterdam en primavera y no pensar en Keukenhof (que no está en la ciudad pero sí muy cerca de ella) ¿por qué? Porque es el jardín de tulipanes más importante de toda Europa.

Berlín

Tiergarten | Pixabay

El Tiergarten es el pulmón verde de Berlín, famoso por sus prados y arboledas; en primavera enaltece su belleza natural con la floración de los cerezos y las magnolias. Tampoco podemos olvidar el Jardín Botánico de Berlín, famoso por sus colección de plantas de todo el mundo y especialmente interesante por ello para los amantes de las flores exóticas.

Roma

Villa Borghese | Pixabay

Villa Borghese es el parque Roma, famoso por sus grandes prados, sus pequeños lagos y sus esculturas pero también por las azaleas y los cerezos japoneses que florecen en primavera. Otros jardines importantes que están y no están en Roma a la vez son los Jardines del Vaticano, son accesibles con visita guiada y en primavera merecen especialmente la pena.

Viena

Palacio de Schönbrunn | Pixabay

Los jardines del palacio de Schönbrunn son, probablemente, los más famosos de Viena en cualquier época del año pero en primavera a la belleza de sus fuentes, estatuas y laberintos se suma la floración de tulipanes, narcisos y cerezos. Otro jardín importante de la ciudad es Stadtpak, donde está la estatua de Strauss y coloridos parterres florales.

Budapest

Városliget | Pixabay

En Budapest tenemos Városliget, que es el parque de la ciudad y que en primavera resulta especialmente llamativo por la floración de los cerezos y los tulipanes y los Jardines del Palacio de Buda donde florecen siempre flores de temporada (en primavera más…).

Estocolmo

Rosendal's Garden | Pixabay

En los países nórdicos también florece la primavera, en Estocolmo en particular lo hace en Djurgarden, una isla laque con museos y paseos verdes en la que florecen los cerezos y en Rosendal’s Garden, un jardín orgánico no solo con flores sino también con huertos.