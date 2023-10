Singapur, uno de los destinos más modernos y pujantes de Asia

Singapur es uno de los lugares más sorprendentes de Asia porque se trata de una ciudad futurista cuyo modelo urbanístico está basado en la accesibilidad, la amplitud de los espacios destinados a zonas verdes y arquitectura vanguardista; claro que no todo es vanguardia y futurismo en Singapur, la ciudad conserva su barrio chino y también su barrio árabe, lugares que, combinados con la espectacularidad del edificio Marina Bay Sands (que incluye un hotel) y los espectaculares Gardens by the Bay, completan los paisajes de una ciudad realmente sorprendente. Además, completando el cuadro que hemos pintado de Singapur, hay que tener en cuenta que se trata de una ciudad cosmopolita, muy rica en lo económico y con un clima tropical durante todo el año.

Y ahora que sabes cuán interesante es Singapur, toma buena nota de cuáles son los lugares que no puedes perderte en tu visita a este imponente rincón asiático:

Singapur | Pixabay

Empezamos por lo más moderno y popular, el complejo de edificios Marina Bay Sands y los Gardens by the Bay que son a día de hoy las imágenes más representativas de Singapur: el primero es un complejo arquitectónico que incluye un hotel, un museo de Arte y Ciencia, dos teatros, varios restaurantes, un centro comercial y un casino además de una terraza de escándalo con piscina infinita; en la parte trasera de este complejo están los Gardens by the Bay, unos jardines verticales de hasta 50 metros de altura y totalmente sostenibles gracias a las placas solares que recogen la energía del sol durante el día para alimentar los jardines durante el día entero.

Singapur | Pixabay

Continuamos nuestro paseo por Singapur perdiéndonos en sus barrios históricos, Little India (el barrio indio), Kampong Glam (el barrio árabe) y Chinatown (el barrio chino); el de Little India es uno de los barrios más encantadores de la ciudad por sus edificios de colores y sus templos tanto budistas como hindúes, por sus tiendas y también por sus restaurantes en los que disfrutar de la rica comida india; el barrio árabe es más moderno (aunque tiene ya más de dos siglos de antigüedad), es famoso por su mezquita, que es la más importante de la ciudad y por el Palacio del Sultán, también tienes que pasear Arab Street, una calle llena de tiendas de alfombras, perfumes, saris, telas… y también, por supuesto, tienes que degustar la gastronomía árabe; el barrio chino es de los que gozan de más ambiente y vitalidad, te llamarán la atención las antiguas casas coloniales, los pequeños templos y santuarios y sobre todo los puestos y mercados de comida callejera, eso además de los clásicos farolillos rojos chinos que decoran todas las calles del barrio.

Singapur | Pixabay

Hablábamos en la introducción de este artículo de la importancia de las zonas verdes de Singapur, zonas verdes que incluyen parques como el Canopy Park, un espectacular jardín que guarda en la cascada interior más alta del mundo, y el Parque Fort Canning porque en su interior descubrirás de bellos jardines.

¿Más lugares imperdibles? Haberlos hailos, Clarke Quay e isla Sentosa o el hotel Raffles están entre ellos.