¿La falta de combustible afectará a mis vuelos en verano? Iberia y Vueling ya se han pronunciado

Tras la subida del precio del combustible son muchas las personas que se están preguntando qué pasará con los vuelos este verano y es que, por ejemplo, la aerolínea española Volotea anunció recientemente un nuevo recargo de hasta 14 euros por persona y vuelo para minimizar "el impacto en un entorno global en constante evolución" por la guerra de Oriente Próximo.

Ahora, dos aerolíneas españolas se han pronunciado al respecto: Iberia y Vueling. Ambas han afirmado que mantienen con normalidad la planificación de sus operaciones de cara a este verano ya que no prevé sufrir interrupciones de suministro de combustible, mientras que también han aclarado que descartan aplicar "cargos adicionales" en el precio de sus billetes.

"Los clientes que hayan reservado con Iberia o que prevean hacerlo pueden tener la tranquilidad de que los planes de la compañía no contemplan cancelaciones este verano por la subida de los precios del 'jet fuel'", ha detallado la aerolínea en un comunicado.

Desde Iberia también ha destacado que ha tomado "rigurosas" medidas de ahorro de costes para amortiguar el impacto en el precio de los billete.

En el caso de Vueling, ha resaltado que cuenta con "un amplio programa de vuelos a más de 100 destinos, con múltiples opciones de horarios en cada ruta", lo que le permite ofrecer alternativas a sus clientes ante cualquier improbable ajuste o incidencia en su plan de vuelo, y podrán solicitar el reembolso si ninguna opción se adapta a sus necesidades.

Sobre los recargos en los billetes, esta decisión contrasta con la Volotea. La medida, bautizada como 'Fair Travel Promise' y que se viene aplicando desde el pasado 16 de marzo, ha desencadenado críticas de las asociaciones de consumidores. La OCU ha pedido "transparencia y justificación" clara en los recargos aéreos por la subida del combustible, mientras que Asufin ha tildado de "ilegal" y un "abuso" el anuncio de Volotea.

Al margen, otras compañías como Air France-KLM ha afirmado que no descartan aumentar los precios de los billetes de larga distancia para hacer frente a las alzas del precio del combustible. Por su parte, la estadounidense American Airlines sí ha optado por aumentar las tarifas del equipaje facturado en la clase económica básica.