Qué son los aeropuertos de emergencia y cómo se eligen: uno de los más utilizados está en España

Cuando un avión inicia un vuelo, no solo tiene marcado su destino final. También lleva definidos varios aeropuertosalternativos a lo largo de la ruta, preparados para recibir la aeronave si surge cualquier problema. Estos aeropuertos de emergencia son esenciales para garantizar la seguridad en todo momento, ya sea por fallos técnicos, condiciones meteorológicas adversas o emergencias médicas.

Qué son los aeropuertos de emergencia

En aviación, se conocen como aeropuertos alternativos o ETOPS. Son instalaciones estratégicamente situadas que permiten a los aviones desviarse de su ruta de forma segura. Su importancia es aún mayor en vuelos transoceánicos, donde durante horas no hay tierra firme cercana.

La normativa ETOPS regula precisamente esto: establece la distancia máxima a la que un avión (especialmente los de dos motores) puede volar sin tener un aeropuerto adecuado al alcance. Gracias a estos estándares, los vuelos de larga distancia son hoy más seguros que nunca.

Cómo se eligen

No cualquier aeropuerto puede desempeñar este papel. Para ser considerado alternativo, debe cumplir varios requisitos clave:

Ubicación estratégica: debe estar dentro del radio permitido según el tipo de avión y la ruta.

debe estar dentro del radio permitido según el tipo de avión y la ruta. Condiciones meteorológicas estables : la previsión del tiempo es determinante para su selección.

: la previsión del tiempo es determinante para su selección. Infraestructura adecuada: pistas suficientemente largas, servicios de emergencia y capacidad operativa.

pistas suficientemente largas, servicios de emergencia y capacidad operativa. Disponibilidad continua: deben estar operativos en todo momento para poder actuar con rapidez.

Las aerolíneas planifican cada vuelo teniendo en cuenta estos factores, revisando constantemente las condiciones antes y durante el trayecto.

Aeropuertos clave en medio del océano

En rutas sobre el océano, existen aeropuertos que, aunque remotos, son fundamentales para salvar vidas. Algunos de los más conocidos son:

En el océano Atlántico:

Azores (Portugal) : especialmente el aeropuerto de Lajes, uno de los más utilizados en rutas entre Europa y América.

: especialmente el aeropuerto de Lajes, uno de los más utilizados en rutas entre Europa y América. Islandia (Keflavík): clave en vuelos del norte del Atlántico.

clave en vuelos del norte del Atlántico. Bermudas : punto estratégico en rutas entre Norteamérica y Europa.

: punto estratégico en rutas entre Norteamérica y Europa. Islas Canarias (España): como Gran Canaria o Tenerife, esenciales para conexiones con África y América.

En el océano Pacífico:

Honolulu (Hawái): uno de los principales puntos de apoyo en rutas transpacíficas.

uno de los principales puntos de apoyo en rutas transpacíficas. Midway Atoll: una base remota histórica utilizada como alternativa en emergencias.

una base remota histórica utilizada como alternativa en emergencias. Guam: fundamental en vuelos entre Asia y Oceanía.

fundamental en vuelos entre Asia y Oceanía. Isla de Pascua (Chile): uno de los aeropuertos más aislados del mundo, clave en rutas del Pacífico sur.

Estos aeropuertos, aunque en algunos casos reciben pocos vuelos comerciales, forman parte de una red global invisible que permite operar rutas de miles de kilómetros con seguridad.

España, pieza clave en la red global

España ocupa una posición estratégica dentro de esta red gracias a las Islas Canarias. Su ubicación entre tres continentes convierte a sus aeropuertos en alternativas habituales para vuelos transatlánticos.

De hecho, muchos aviones que cruzan el Atlántico incluyen aeropuertos canarios en su planificación, lo que los convierte en algunos de los más utilizados del mundo en caso de desvío.