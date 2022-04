Esto es lo que no te puedes perder en tu primera visita al neoyorquino barrio de Brooklyn

Brooklyn es, de los cinco distritos de Nueva York, el más poblado, unos 2 millones y medio de personas viven aquí y es que Brooklyn fue ciudad independiente hasta 1898 y era entonces una de las 5 más importantes de Estados Unidos; fundada en ek S.XVII por los holandeses, con el tiempo fue conocida como la ciudad de los árboles, la ciudad de las casas y la ciudad de las iglesias, lo era y lo sigue siendo en gran medida porque, a pesar de haberse integrado en Nueva Nueva York en lo que se llamó 'el Gran Error de 1898' mantiene su propia identidad, dicho de otro modo, los neoyorquinos de Brooklyn son más de Brooklyn que de Nueva York. ¿Y por qué se produjo eso que algunos llamaron Gran Error? La culpa la tuvo el famoso puente de Brooklyn porque, una vez estuvo terminado y la conexión entre las ciudades de Brooklyn y Nueva York no era solo marítima sino también por carretera, los progresistas plantearon la unión de ambas ciudades, los conservadores eran reticentes a esa unión pero se votó y ganó el sí por ligera mayoría, a pesar de eso los habitantes más viejos de Brooklyn siguen hablando del Gran Error.

Transmitter Park | Imagen de Jen Davis, cortesía de NYC and Company

¿Y cómo es hoy Brooklyn? No es como era, hace algunas décadas era un barrio tradicionalmente inmigrante y la población estaba agrupada en las diferentes zonas de Brooklyn casi por grupos étnicos (los afroamericanos, los hispanoamericanos, los italoamericanos, los caribeños...) pero eso ha ido cambiando y Brooklyn es hoy un barrio no solo más diverso sino también de mayor nivel económico, eso sí, mantiene la esencia de lo que fue y en zonas como Dyker Heights o Bensnhurst verás multiplicarse las pizzerías y restaurantes italianos que nos recuerdan que estamos en la zona italiana del distrito; en Flatbush, por ejemplo, entenderemos a primera vista por qué es popularmente conocido como el pequeño Caribe de Nueva York, allí vive un buen número de inmigrantes de Haití, Trinidad y Jamaica.

Crown Heights | Imagen de Tagger Yancey, cortesía de NYC and Company

Más allá de su historia, que a un europeo no puede dejar de parecerle corta, ¿cuáles son los lugares de Brooklyn que no puedes dejar de visita ren tu primera visita a este distrito neoyorquino? Lo primero y esencial, el famoso Puente de Brooklyn y también Coney Island; los distritos de Bedford-Stuyvesant y Park Slope son, por sus casas de piedra rojiza de finales del S.XIX y principios del XX, una visita obligada para los amantes de la arquitectura mientras que quienes disfrutan especiamente del turismo cultural no querrán perderse el Museo de Brooklyn ni su Academia de Música; ¿amante del turismo de naturaleza? También puedes disfrutarlo en Brooklyn, en lugares como Prospect Park, el famoso Jardín Botánico de Brooklyn e incluso en el espectacular cementerio de Green-Wood.

Jardín Botánico japonés de Brooklyn | Imagen de Julienne Schaer, cortesía de NYC and Company

Otra de las cosas que no querrás perderte de Brooklyn es su animada vida nocturna; a Brooklyn se va a disfrutar de conciertos de rock independiente y música indie, de la música folk y de los clubs de baile, de DJs en vivo, de Jazz, de Blues, hip hop... ¿dónde concretamente? Sugar Hill Supper Club en Bed-Stuy cuentan con DJ, allí suena también Jazz y Blues; Brookly Made en Bushwick es para los amantes de la música rock e indie; Elsewhere con sus tres plantas de pistas de baile y escenarios para los amantes de la música underground; Barbes en Park Slope para quienes disfrutan del Jazz y Skinny Dennis en Williamsbrug para quienes quieren descubrir la música country; Brooklyn Steel y Music Hall, ambos también en Williamsburg, son clubs de rock y el Varsovia, en la Casa Nacional Polaca de Greenpoint, es el único club en el que se puede bailar y comer blintzes y kelbasa.

