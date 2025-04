Estos son los jardines ingleses más famosos y recomendados para visitar en mayo

A los ingleses les encantan las flores y los jardines, les gusta cuidarlos y disfrutar de ellos; si tú también eres un amante de los parques y jardines seguro que tienes Inglaterra entre tus viajes primaverales pendientes (o no tan pendientes…) y, para ponértelo un poco más fácil, vamos a recomendarte los jardines que tienes que visitar si viajas a Inglaterra en mayo, que es probablemente el mejor mes para disfrutar de los jardines ingleses.

Sissinghurst Castle Garden, en Kent

Sissinghurst Casatle Garden | Pixabay

Este jardín de nombre digamos que… complicado, es de visita obligada porque se trata de un jardín creado por la famosa paisajista y escritora Vita Sackville-West (también conocida por haber sido amante de Virginia Woolf) y su marido el diplomático Harold Nicolson; se trata de un precioso jardín romántico y bien estructurado que en mayo deslumbra gracias a la floración del White Garden (un jardín de tulipanes blancos, lirios y rosas tempranas), el Jardín Sur (con sus amapolas orientales, peonias y primeras rosas), el paseo de lila y los senderos de pradera (con lilas, glicinas y flores silvestres).

Además este jardín está en Kent, una región popularmente conocida como ‘el jardín de Inglaterra’; una curiosidad: puede subir a la torre del castillo y gozar de las mismas vistas panorámicas del jardín que tenía Vita mientras escribía. Está a tan solo un par de horas de Londres.

Stourhead, en Wiltshire

Stourhead | Pixabay

Está al suroeste de Inglaterra, cerca de Mere, y fue creado a mediados del S.XVIII por Henry Hoare II, quien pasa por ser uno de los más importantes paisajistas ingleses de todos los tiempos; además de por su creador, este jardín es un clásico jardín inglés, lo que lo convierte en una visita casi obligada si lo que buscas es conocer los mejores jardines ingleses.

En mayo los rododendros y las azaleas ya han florecido y lucen espectaculares, las praderas están verdes y florecen también los lirios y los narcisos tardíos en las zonas más sombrías del jardín, además hay menos turistas que en verano lo que no deja de ser una ventaja adicional. Es un gran jardín no solo por su espectacularidad sino también por su tamaño, se tarda al menos una hora en completar la ruta circular que lo recorre (y eso haciéndolo a buen ritmo) y cuenta además con un gran lago en el centro y algunos templos porque el jardín se inspira en la Eneida de Virgilio. Está a unas dos horas y media de Londres.

Great Dixter House and Gardens en East Sussex

Great Dixter House | Pixabay

Está en Northiam, cerca de Rye, al sureste de Inglaterra y fue el hogar del jardinero y escritor Chistopher Lloyd; en la actualidad su sucesor, Fergus Garrett, mantiene vivo su legado lo cual no deja de ser un reto notable porque Lloyd era famoso por su enfoque audaz y profundamente creativo no solo en la literatura sino también en el jardín.

Mayo es uno de los mejores meses del año para visitar este jardín porque florece la Long Border con una curiosa combinación de plantas de diferentes alturas y con flores de distintos colores; también las praderas sorprenden por la gran variedad de flores silvestres que florecen en ellas en mayo (campanillas, orquídeas tempranas…); incluso las macetas del patio resultan sugerentes en mayo… Este es un jardín vanguardista y asimétrico, la antítesis de un clásico jardín inglés y está a tan dolo una hora y media de Londres.

Kew Gardens | Pixabay

¿Más jardines ingleses a visitar en mayo? Los hay, y no pocos, aunque nosotros nos quedamos con los tres que te hemos recomendado pero no podemos dejar de mencionar alguno cercano a ellos que merece que hagas una parada para descubrirlo: Sheffield Park and Garden en East Sussex y por supuesto los famosos Kew Gardens en Londres además de los Kensington Gardens; esos y también Hidcote Manor Garden en Gloucestershire y RHS Garden Wisley en Surrey, perfecto si buscas un jardín que además de ser visualmente precioso ofrezca propuestas educativas, no en vano es un jardín de la Royal Horticultural Society.