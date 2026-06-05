7 pueblos de la Sierra de Madrid para disfrutar en junio

Es verdad que estos días Madrid anima a quedarse o a visitar la capital porque estamos en plena Feria de Libro y, aunque el calor ha llegado con más fuerza de la que nos hubiera gustado, esa es siempre razón más que suficiente para acercarse al Retiro, ahora bien, no podemos negar que con la visita del Papa la ciudad roza lo impracticable más de lo habitual y eso hace que haya quien piensa estos días más en escaparse del centro, las calles cortadas, la gran cantidad de visitantes y el calor que en quedarse dentro ¿dónde ir? No hay que organizar un gran viaje ni irse muy lejos, la Sierra de Madrid nos ofrece destinos preciosos que en pleno mes de junio son todo un oasis fresco y agradable. A continuación te recomendamos algunos.

Rascafría

Peñalara | Pixabay

Es, probablemente (aunque esto siempre va en gustos…) el pueblo más bonito de la Sierra de Madrid; está en el Valle del Lozoya y en un entorno verde cuyos ríos y arroyos llevan en esta época el agua del deshielo; además aquí está el Monasterio de Santa Maria de El Paular, de aquí partes estupendas rutas de senderismo hacia el Puerto de Cotos y Peñalara y, aunque todavía no hace tanto calor como para que apetezca un chapuzón, aquí están también Las Presillas.

Patones de Arriba

Patones de Arriba | Pixabay

Si Rascafría es el pueblo más bonito de la Sierra de Madrid, Patones de Arriba pasa por ser el más fotogénico por sus calles empinadas que en junio todavía se pueden recorrer a placer durante todo el día, las terrazas empiezan a llenarse y la atmósfera medieval del pueblo con sus casas tradicionales luce un encanto especial; además la vegetación que rodea al pueblo es todavía muy verde y anima a recorrer algunas rutas de senderismo en el entorno del río Jarama.

Buitrago de Lozoya

Río Lozoya | Pixabay

Pueblo histórico donde los haya, famoso por sus murallas y su castillo y, por supuesto, por el río Lozoya y los paseos que se pueden disfrutar junto a él; el pueblo es realmente bello porque su casco histórico es de los más sorprendentes de toda la Comunidad de Madrid y en junio puede visitarse a placer gracias al frescor extra que aporta el río suavizando más si cabe unas temperaturas que son ya unos grados más bajas que las del centro de Madrid.

Manzanares el Real

Manzanares el Real | Pixabay

Famoso por su castillo, es también un pueblo muy recomendado para los amantes del senderismo. El Castillo de los Mendoza es un imperdible de Manzanares el Real pero lo realmente atractivo de la zona es La Pedriza, que luce en junio su mejor cara, y también las vistas sobre el embalse de Santillana que se disfrutan desde los diferentes miradores de la zona.

Cercedilla

Cercedilla | Imagen de Miguel303xm, licencia: CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Cerdecilla es un destino invernal de primera pero en junio es, junto a Manzanares el Real, uno de los mejores pueblos de la Sierra de Madrid para disfrutar del senderismo; aquí el ambiente sigue siendo de montaña pero de una montaña sin nieve que anima a pasearla: recorrer los pinares de la Fuenfría, las Dehesas de Cercedilla, la Calzada Romana… Hay rutas accesibles para todos los niveles.

Montejo de la Sierra

Hayedo de Montejo | Imagen de Jarmad78, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Este pueblo debe su fama al Hayedo de Montejo, que es Patrimonio Mundial por la UNESCO; es verdad que en otoño es un escándalo de belleza pero en junio nos ofrece también un estupendo refugio natural frente al calor. El Hayedo de Montejo es uno de los espacios naturales más singulares de la Comunidad de Madrid y este pueblo, Montejo de la Sierra, es algo así como su puerta de entrada. Además se trata de un pueblo tranquilo y poco masificado, ideal para quienes buscan huir del mundanal y madrileño ruido…

Navacerrada

Puerto de Navacerrada | Imagen de Miguel303xm, licencia: CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons

Si de lo que huyes no es de las marabuntas y las calles cortadas sino del calor, Navacerrada es una gran idea y no solo en junio sino todo el verano porque es, junto a Rascafría, uno de los pueblos más frescos de la Sierra. Los paisajes de la zona, con las flores salpicando las praderas, son todo un espectáculo y la gastronomía serrana merece ser disfruta da a placer en Navacerrada.