5 pequeños pueblos que dieron al mundo platos legendarios

Si piensas en lugares famosos por algún plato que ha llegado a formar parte de la gastronomía internacional seguro que el primero que te viene a la cabeza es Nápoles por la pizza o Valencia por la paella pero hoy no queremos hablar de grandes ciudades o lugares en los que han nacido platos de gusto ya mundial sino de pequeños lugares, cuyo nombre cabe que no te diga mucho, y que siendo así de pequeños y desconocidos han dado lugar a algún plato que seguro que has disfrutado más de una vez.

Amatrice

Pasta all'amatriciana | Pixabay

Está en el Lacio italiano, a unos 140 kilómetros de Roma y en los Apeninos; es un pequeño pueblo de montaña rodeado de bosques y praderas que, en su día, era parada habitual para pastores trashumantes; si te resulta familiar el nombre de este pueblo puede que sea o bien porque fue uno de los más afectados por el terremoto de 2016 o bien por su pasta porque su receta de pasta all’amatriciana es de fama mundial.

La pasta all’amatriciana es un plato de pasta con guanciale, tomate, queso pecorino romano y un toque de guindilla; es un plato sencillo pero muy sabroso y contundente, todo un icono de la cocina italiana; además Amatrice bien merece una visita no solo por su pasta sino también por sus paisajes, que son los del Parque Nacional del Gran Sasso, y por su casco histórico reconstruido.

Castelnaudary

Castelnaudary | Pixabay

Es un pueblo pequeño entre Toulouse y Carcasona, localidades con las que además se disputa ser el origen de cassoulet, uno de los platos más contundentes y populares de la cocina francesa: es un guiso que se cuece lentamente y cuyos ingredientes son las alubias blancas, el confit de pato o de oca, la salchicha de Toulouse y otros cortes de carne de cerdo.

Castelnaudary un pueblo de apenas unos miles de habitantes, un lugar tranquilo y con puerto fluvial que es, además, uno de sus mayores atractivos aunque no el único, aquí podrás visita también uno d los pocos molinos de viento históricos que se mantienen en pie en esta zona de Francia (el molino de Cugarel).

Lamotte-Beuvron

Tarta Tatin | Pixabay

Lamotte-Beuvron es un pueblo tranquilo e idílico, rodeado de bosques y lagos, es un destino rural, natural y tranquilo muy apreciado por los franceses; está al sur de Orleans, en la región de Sologne y también es famoso por un hotel y una tarta (fama que, además, comparten el hotel con la tarta y viceversa…).

El Hotel Tatin es uno de los principales atractivos turísticos de este pueblo y no solo porque sea un hotel antiguo, que también, sino porque es el hotel el que nació la tarta en la que ya estás pensando, la tarta Tatin: cuentan que esta tarta nació por casualidad y despiste, al parecer una de las hermanas Tatin olvidó añadir la masa cuando puso a hornear unas manzanas caramelizadas y, para no tener que desperdiciarlas, optó por colocar la masa encima y después darle la vuelta.

Bakewell

Bakewell | Pixabay

Bakewell es el típico pueblo inglés y está en el Parque nacional del Peak District que es uno de los espacios naturales más bonitos de Inglaterra; solo por eso ya merece una visita (por eso y por su iglesia, su antiguo mercado, sus calles llenas de pequeñas tiendas, sus casas señoriales…) pero es que, además, tienen su propio postre.

El famoso Bakewell puding, como la tarta Tatin, nació de un error aunque en su caso no por despiste sino por una interpretación equivocada de una receta cuyo resultado no pudo gustar más: ocurrió allá por el año 1820 en el Rutland Arms Hotel (entonces White Horse Inn) de Bakewell: el ayudante de cocina, siguiendo las instrucciones del jefe de cocina (instrucciones que entendió mal) trató de hacer un pudding de mermelada pero en lugar de mezclar todos los ingredientes como se hace siempre en este tipo de postres, lo que hizo fue extender los ingredientes sobre una masa de hojaldre y hornearla; el resultado no tenía nada que ver con un pudding de mermelada pero gustó tanto que sigue preparándose hoy en diferentes pastelerías y restaurantes de Bakewell.

Tijuana

Ensalada César | Imagen de Geoff Peters, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

De las 5 localidades de esta lista Tijuana es, probablemente, la más popular pero no lo era tanto, porque no era tan grande como lo es hoy, cuando nació allí un plato que, estamos seguros, no asociarías nunca a esta localidad mexicana: la ensalada César. Hoy Tijuana es una ciudad de más de 2 millones de habitantes pero hace un siglo, cuando nació allí la ensalada cesar, era poco más que una pequeña población fronteriza, muy animada, eso sí, porque los americanos se refugiaban en ella de la Ley Seca.

Fue el restaurador Caesar Cardini quien improvisó un día un plato con los ingredientes que tenía en la cocina, fue un fin de semana en el que recibió más visitantes de lo esperado y tuvo que echarle imaginación a la carta: preparó una ensalada con lechuga romana, picatostes, parmesano, huevo, salda Worcestershire, ajo, limón y aceite de oliva (no, no llevaba pollo, ese añadido vino después). Así que si vas a Tijuana no te conformes con los tacos y los burritos, tienes que degustar una ensalada cesar.