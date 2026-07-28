¿Sabes cuáles son y dónde están los pueblos más coloridos de Europa?

Que las fachadas de las casas de algunos pueblos italianos o españoles sean una explosión de color no es una casualidad, es verdad que en la actualidad tratan de mantenerse así también por atractivo turístico pero, originalmente, se pintaban de colores por tradiciones ligadas a la pesca y la navegación porque estos pueblos coloridos son, además, costeros. El más famoso de todos ellos es Burano y está en Italia, en la laguna de Venecia pero no es el único que merece nuestra atención:

Burano

Burano | Pixabay

Quien viaja a Venecia visita Burano porque esta pequeña isla a la que se llega fácilmente en vaporetto bien merece la travesía y es que se trata, probablemente, del pueblo más colorido del mundo porque sus casas están pintadas en diferentes y vivos colores: amarillo, verde, azul, rosa, morado, naranja, rojo… En Burano cada cual pinta su casa del color que se le antoja, eso sí, es necesario pedir una autorización al ayuntamiento para asegurar así un mínimo equilibrio cromático.

¿Y por qué se pintan de colores tan vivos las casas en Burano? No sabemos si es tradición o leyenda… pero se dice que los pescadores de esta pequeña isla comenzaron a hacerlo así para reconocer sus casas cuando regresaban a ellas en los días de niebla cerrada.

Bosa

Bosa | Pixabay

Bosa está en Cerdeña, entre Alghero y Oristano y junto al río Temo; aquí la casas son tan coloridas como las de Burano en cuanto a la paleta de color (rosa, amarillo, azul, verde, ocre…) pero cambia la intensidad, en Bosa mandan los tonos pastel, no los colores vibrantes; además las casas componen una suerte de mosaico colorido que va desde la orilla del río hasta el castillo medieval que corona la localidad.

¿Lo que no te puedes perder de Bosa además de la estampa de sus casas coloridas? El Castillo de Malaspina, que data del S.XII, el barrio medieval de Sa Costa, el paseo junto al río Temo y el puerto Bosa Marina.

Villajoyosa

Villajoyosa | Pixabay

Volvemos a los colores vibrantes pero nos alejamos de Italia para llega a nuestra Costa Blanca, a Villajoyosa, un pueblo entre Benidorm y Alicante; es un caso muy curioso porque a pesar de estar ubicada en una zona de turismo de masas, Villajoyosa mantiene su encanto de villa histórica. En cuanto a la razón de tanto colorido, es similar a lo que se cuenta en Burano, que eran los pescadores los que necesitaban poder dar con su casa tras días faenando pero, al margen de cuál fuera su origen, hoy las fachadas de colores forman parte de la propia identidad de Villajoyosa.

Más allá de sus colores, de Villajoyosa no puedes perderte su paseo marítimo, su casco antiguo ni lo que queda de sus antiguas murallas, tampoco las casas colgadas sobre el paseo ni el puerto pesquero… ni el chocolate, delicia local por excelencia.

Procida

Procida | Pixabay

Volvemos a Italia, en concreto a la isla más pequeña del Golfo de Nápoles, Procida. Esta isla es mucho menos conocida que Capri pero si tiene cierta fama es, precisamente, por el colorido de sus casas en particular en el antiguo barrio de pescadores Marina Corricella ¿la explicación? La que imaginas, como en Burano y en Villajoyosa también Procida los pescadores quería distinguir sus casas desde el mar (las hay rosas, amarillas, azul celeste, naranja…).

Marina Corricella es la visita obligada en Procida pero no la única que merece la pena, la isla está salpicada en su costa por pequeños puertos y calas con mucho encanto, además también es interesante su casco histórico fortificado y su abadía (abadía de San Michele).

Manarola

Manarola | Pixabay

Manarola también está en Italia, se trata de uno de los pueblos de las Cinque Terre en la costa de Liguria (entre el golfo de La Spezia y Génova) y está construido sobre un promontorio rocoso; las casas de Manarola son altas y estrechas además de muy coloridas, de ahí que la estampa del pueblo desde el mar sea tan espectacular.

Además Manarola es tierra de viñedos y cuenta con un paseo panorámico que recorre la costa realmente espectacular, su puerto natural es de visita obligada porque es el punto desde el que se toman las fotos más populares del pueblo.