Spotted Lake es uno de los lagos más sorprendentes del mundo y está en Canadá

Para maravillarte ante la sorprendente estética de este lago, Spotted Lake, tendrás que viajar hasta la localidad de Osoyoos, en la región de Okagan Valley, en Canadá; se trata de un gran viaje pero lo que descubrirás al llegar hará que merezca la pena porque este lago es único y sorprendente, de una belleza excepcional y muy rara.

Lo primero que tienes que saber es que es en verano cuando este lago nos muestra su cara más extraña y sorprendente porque es entonces cuando el agua se evapora casi en su totalidad y todo el lago se transforma en un conjunto de pequeños círculos de colores creando un mosaico de lo más sugerente. ¿Y cuál es la razón de esta transformación tan peculiar? Cabe que te preguntes y la respuesta está a la vista, en el agua: el agua de este lago es rica en minerales como el sulfato de magnesio, el calcio, el sodio, el titanio o la plata entre otros y, al evaporarse en verano en tan alta medida, la concentración de estos minerales aumenta dramáticamente en los pequeños círculos que conservan algo de agua.

Spotted Lake. Mirador | Imgen de Extemporalist, licencia de dominio público CC0, via Wikimedia Commons

El color cambia de círculo a círculo porque la concentración y cristalización de minerales no es igual en todos ellos y por eso hay círculos que tienden al amarillo, otros al verde, otros al azul, otros al blanco… El resultado es un paisaje natural de escándalo que nos recuerda aquello que decía Oscar Wilde de que la naturaleza imita al arte y es que este lago, en verano, parece un cuadro surrealista.

Como tantos lugares naturales que sufren fenómenos naturales sorprendentes de esos que siglos atrás no podían explicarse, el Spotted Lake tenía la consideración de lago sagrado; los indígenas de esta zona de Canadá decían que cada círculo tenía propiedades curativas diferentes y hacían en ellos diferentes rituales de sanción; su importancia espiritual y cultural era tal que durante siglos fue un sitio sagrado protegido, de hecho a día de hoy sigue estando protegido por la comunidad indígena y si bien puedes acercarte y observarlo desde la carretera, está prohibido caminar sobre él.

Spotted Lake | Imagen de Jack Borno, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Un dato importante a tener en cuenta: si viajas a Canadá con el objetivo de ver y fotografiar este lago en su momento más surrealista y sorprendente, debes hacerlo en verano, en los meses de julio y agosto que es cuando el agua se ha evaporado y podrás maravillarte ante este fenómeno, cabe que en junio y en septiembre también puedas verlo pero nada más, de hecho en primavera hay tanta agua en el algo que ni tan siquiera podrás imaginarte la belleza que guarda para sus días de verano.

Aunque el fenómeno de Spotted Lake es prácticamente único en el mundo, es verdad que no se trata del único lago surrealista, hay otros como el lago Hillier en Australia o el lago Natron en Tanzania que también muestran fenómenos naturales sorprendentes pero, dado que estamos en Canadá, no queremos dejar de recordar el lago Abraham, en Alberta, cerca de las Canadian Rockies: este lago es en invierno cuando muestra su imagen más surrealista, una imagen que se debe a las burbujas de metano atrapadas en el hielo, burbujas que parecen pilas de discos congelados bajo la superficie y que se forman por la descomposición de la materia orgánica del fondo del lago.

Ahora ya lo sabes, si quieres ver un lago raro en Canadá en verano elegirás Spotted Lake, si por el contrario viajas en invierno a esta gran país norteamericano, tu lago raro será el lago Abraham.