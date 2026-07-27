¿Sabes cuáles son los lugares más famosos por el color increíble de sus aguas?

El agua puede ser transparente o tener uno y mil tonos entre el azul y el verde, eso así, en general pero seguro que ya sabes que, en función de la composición mineral del suelo y del agua, podemos encontrarnos con tonos que se escapan de esa gama entre el azul y el verde con diferentes niveles de transparencia, los lagos rosas, por ejemplo, los hay de fama mundial…

Es verdad que hay lugares paradisíacos cuyas aguas (y sus colores) hemos visto en mil y una fotos (Maldivas, Bora Bora, el Caribe…) pero hoy no queremos hablar de playas sino de aguas y de aguas no por su transparencia o calidez sino por color:

Laguna de los 7 colores en Bacalar, México

Laguna de los 7 colores en Bacalar, México | Pixabay

Esta laguna de colorido espectacular está en el sur del Caribe mexicano; debe su nombre precisamente a su colorido, ahora bien, dicen 7 como podían decir alguno más porque sus tonos van desde un azul casi transparente hasta un azul profundo, casi azul marino, pasando por una suerte de azules turquesa, aguamarina y cobalto que se producen por los cambios de profundidad de la laguna. En verano es cuando más deslumbra esta tonalidad diversa gracias a la incidencia del sol y porque además se puede disfrutar de ella plenamente recorriendo la laguna en velero, kayak o paddle surf.

Blue Lagoon en Comino, Malta

Comino | Pixabay

Merece la pena visitar la isla de Comino en el archipiélago maltés aunque tenga menos que ofrecer que Malta o Gozo pero es que en Comino está la laguna azul, una pequeña bahía famosa por el precioso color de sus aguas, un tono turquesa intenso que surge de la combinación del fondo de arena blanca, un fondo además poco profundo y unas aguas de gran transparencia, El verano es el mejor momento para disfrutarla porque cuando está en calma parece una piscina natural, eso sí, para evitar las aglomeraciones es mejor llegar o bien por la mañana temprano o a última hora de la tarde.

Blue Eye en Albania

Blue Eye, Albania | Imagen de Patti.RA, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Es, más que un lago o una laguna, un manantial kárstico que brota desde una profundidad que supera los 50 metros: en su zona central es azul marino oscuro (casi negro) pero va aligerando el tono en los anillos que se forman a su alrededor según se expande: hay tonos turquesa y verde esmeralda que, con el azul marino oscuro central, crean una efecto visual mágico; además, como está en un entorno natural boscoso de una belleza notable, es uno de los lugares más fotogénicos de toda Albania.

Laguna Verde en Bolivia

Laguna Verde. Bolivia | Imagen de Pedro Szekely from USA, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Está a los pies del volcán Llicancabur, en Bolivia, a más de 4.300 metros de altitud, en el que es, sin duda, uno de los paisajes más sorprendentes de los Andes; su color es verde esmeralda pero cambia de intensidad según sople el viendo y según la hora del día por la incidencia del sol. ¿Y por qué un tono esmeralda en una laguna volcánica? Por los minerales disueltos en el agua. No es mala idea visitar esta laguna en nuestro verano aunque tiene menos agua que el verano austral, de diciembre a marzo, justo tras la época de lluvias.

Lago Hillier en Australia

Lago Hillier | Imagen de Aussie Oc, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Hay varios lagos y lagunas rosas por el mundo (el lago salado de Túnez, la laguna Colorada de Bolivia…) pero el más famoso de todos ellos es, probablemente, el lago Hillier porque su tono rosa intenso permanece prácticamente igual durante todo el año por la alta concentración de sal y por los microorganismos presentes en el agua; el acceso a este lago es limitado y el modo más fácil de observarlo es desde el aire porque así se perciben mejor los contrastes entre el rosa del agua y la vegetación que lo rodea. ¿Mejor época para visitarlo? El verano austral aunque, como ya anticipamos, permanece bien rosa durante todo el año.

Five Flower Lake en China

Five Flower Lake en China | Imagen de Culantor Lin, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Este lago está en el Parque Nacional de Jiuzhaigou y, aunque es particularmente famosa la estampa que nos regala en otoño por el contraste con la vegetación que lo rodea, lo cierto es que el color del agua es sorprendente todo el año en verano gana además transparencia, una transparencia que no lo hace perder su particular colorido que va desde tonos azules, verdes y turquesas a tronos dorados y amarillos.

Río Verzasca, en Suiza

Río Verzasca | Pixabay

El curso de este río suizo es uno de los más transparentes de Europa y sus aguas son de un color verde muy particular gracias no solo a la pureza del agua, que también, sino al lecho del río que es de roca granítica; la mejor época del año para disfrutar del color verde intenso de las aguas del río Verzasca y de su transparencia es el verano aunque lo disfrutarás recorriendo su entorno, acercándote a sus aguas… lo de zambullirte en ellas es solo para valientes, es verdad que hay pozas y playas fluviales en las que puedes hacerlo pero la temperatura del agua es muy fría.