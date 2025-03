3 leyendas que te harán disfrutar de la Riviera Maya de otro modo

Los lugares históricos suelen esconder no solo hechos (historia), también leyendas (¿cuentos’); en Europa lo sabemos bien pues no hay castillo que tenga alguna leyenda que contar, no digamos ya en enclaves históricos más antiguos y pertenecientes a otras civilizaciones… en Egipto, por ejemplo, si algo tenemos son leyendas que nos cuentan lo que nos podría pasar si osamos molestar el eterno descanso de cualquier faraón en su pirámide (ríos de tinta han corrido a cuenta de la maldición de Tutankamón). Algo parecido ocurre en las ruinas mayas de México, se cuentan en ellas muchas historias y leyendas, algunas realmente inquietantes; las hay ligadas a la propia tradición maya y otras que nacen de la propia naturaleza de la zona, nosotros hemos escogido tres que, estamos seguros, te harán ver esta preciosa zona de México de otro modo.

La serpiente emplumada

Chichén Itzá | Pixabay

Empezamos por la más conocida, la leyenda de la serpiente emplumada; se trata de una leyenda relacionada con la pirámide maya más importante, la de Chichén Itzá, y el dios maya al que está dedicada, Kukulcán (que es la serpiente emplumada…); ¿y qué cuenta esta leyenda? Dice que dos veces al año Kukulkán (si eres de los que ha tenido la suerte de visitar esta pirámide cuando todavía podía subirse y acceder a su parte superior habrás visto su estatua) desciende de la pirámide ¿cuándo? Coincidiendo con ambos equinoccios. El origen de esta leyenda está la forma que dibuja la sombra de la escalera precisamente en esos momentos del año, efectivamente pareciera que es la serpiente descendiendo a la tierra desde lo alto de su pirámide.

El Alux

Ruinas mayas en México | Pixabay

La leyenda de la serpiente emplumada no pasa, a nuestros ojos occidentales, de ser una curiosidad pero cabe que la leyenda del Alux te la tomes un poco más en serio: los aluxes son unos pequeños duendes que protegen las selvas mexicanas en general y las ruinas mayas en particular; en principio no hay nada que temer de ellos, es más, según la leyenda si les dejamos ofrendas nos protegerán y traerán buena suerte, ahora bien, pobre de quien ose faltarse al respeto… pueden llegar a provocar alguna enfermedad.

Los guardianes de los cenotes

Cenote | Pixabay

La tercera de las leyendas que hemos elegido son en realidad dos que tienen un lugar común: los cenotes; para los mayas los cenotes eran portales que llevaban al inframundo y estaban protegidos por espíritus y dioses relacionados con el agua; según la leyenda de estos guardianes, quienes no respetan estos lugares como sagrados serán arrastrados a sus profundidades o se perderán para siempre en los laberintos subterráneos de los que forman parte. La segunda parte de esta leyenda tiene que ver no con los cenotes en general sino con uno en particular, el cenote sagrado; cuentan que una princesa maya, una vez descubrió que el hombre del que estaba enamorada estaba a su vez comprometido con otra, se tiró al cenote y, según reza la leyenda, vive todavía en sus aguas y puede verse su rostro cuando la luna llena se refleja en las aguas del cenote.