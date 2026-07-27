Cinco ciudades europeas ideales para recorrer andando

Cada vez son más los viajeros que dejan el coche de lado y prefieren descubrir sus destinos caminando. Así lo confirma el ranking "Best 100 Walking Cities 2026" de GuruWalk, que analizó el comportamiento real de miles de usuarios que hicieron recorridos a pie con guías locales entre abril de 2025 y abril de 2026. El resultado: el top 5 mundial está compuesto enteramente por ciudades europeas. Estas son las cinco que lideran la lista y qué las hace tan especiales para explorar a pie.

1. Roma, Italia.

Vía della Conciliazione en Roma | Imagen de Jorge Franganillo, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Por tercer año consecutivo, la capital italiana lidera el ranking mundial de ciudades más caminables. Su liderazgo se explica por la densidad de monumentos, la magnitud de su casco histórico y la calidad de las rutas guiadas disponibles. Recorrer sus calles empedradas es prácticamente un viaje en el tiempo: el Coliseo, el Panteón y decenas de fuentes barrocas van apareciendo a cada paso, sin necesidad de subirse a ningún transporte.

2. Madrid, España.

Gran Via, en Madrid | Pixabay

La capital española dio el gran salto de este ranking: escaló del cuarto puesto en 2024 al segundo lugar en 2026, superando a Budapest y quedando solo detrás de Roma. Paseos como el de El Retiro, el eje Prado-Recoletos o el Madrid de los Austrias permiten recorrer buena parte de su patrimonio sin usar el coche, sumando además barrios como Malasaña y Lavapiés para quienes buscan algo más de ambiente urbano.

3. Budapest, Hungría.

Budapest | Imagen cortesía de Turismo de Hungría

Conocida como la "Perla del Danubio", Budapest combina arquitectura imperial con baños termales que datan de la época romana. Uno de los recorridos más recomendados conecta el distrito de Pest —con la avenida Andrássy y la basílica de San Esteban— con la ribera del Danubio, para luego cruzar el Puente de las Cadenas hacia Buda y llegar hasta el Castillo o el Bastión de los Pescadores.

4. Praga, República Checa.

Praga | Pixabay

La capital checa guarda más de mil años de historia medieval en sus calles de adoquín. El Reloj Astronómico de la Plaza de la Ciudad Vieja sigue funcionando desde 1410, y cruzar a pie el Puente de Carlos —custodiado por treinta estatuas góticas sobre el río Moldava— es de esos recorridos que quedan grabados. Repartida en cinco barrios distintos, buena parte de su casco histórico está declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

5. Lisboa, Portugal.

Lisboa | Pixabay

La capital portuguesa desciende en terrazas hacia el río Tejo, con un encanto que se vive mejor a pie que en cualquier otro medio de transporte. Sus miradores, tranvías históricos y barrios como Alfama o Bairro Alto hacen que perderse entre sus calles empinadas sea parte de la experiencia, más que un inconveniente.