6 planes perfectos para hacer en los Alpes si no te gusta esquiar

No hay duda de que muchos de los viajeros que deciden hacer una escapada a los Alpes durante el invierno lo hacen movidos por sus ganas de esquiar. Las pistas de esquí son uno de sus principales atractivos, pero lo cierto es que no es lo único que ofrecen estas montañas de Europa Central que se extienden por Alemania, Austria, Eslovenia, Francia, Hungría, Italia, Liechtenstein, Mónaco y Suiza. Si no sabes esquiar o no te gusta hacerlo, no te preocupes: podrás disfrutar de esta cadena montañosa de cerca de 190 000 km² de extensión.

Visitar un glaciar

A lo largo y ancho de los Alpes se encuentran repartidos varios glaciares y visitarlos es una actividad perfecta para disfrutar de estas montañas sin colocarte unos esquís en los pies.Por ejemplo, puedes hacer senderismo por el glaciar de Aletsch (Suiza) el más grande de los Alpes o en el glaciar de Argentière (Francia), que forma parte del Montblanc.

Sumergirte en un lago helado

Si te gustan las aventuras fuertes, puede que te atrevas a bañarte en un lago helado. Pues bien, esto podrás hacerlo en el lago Tignes, por ejemplo. Si bien en la imagen se ve rodeado de verde, en invierno ese color se transforma en blanco. Eso sí, se trata de una actividad supervisada, así que para sumergirte en el agua a 2ºC te darán ropa adecuada y gafas de buceo.

Rutas de montaña en Los Alpes | Pixabay

Deslizarte por las montañas nevadas en una Fat Bike

Puede que lo tuyo no sean los esquíes, pero te encanten las bicicletas. Pues debes saber que cada vez está más de moda coger una bicicleta especial que pueda deslizarse sobre terrenos nevados, como son las Fat Bikes, y rodar ladera abajo en los Alpes. En la estación de esquí Villard-de-Lans hay mucha gente que se anima a ello.

Darte una sesión de mimos en Les Sybelles

Pues sí, en Les Sybelles no solo puedes esquiar, sino que también puedes entrar al spa que han construido allí arriba y disfrutar de una buena sesión de mimos. Sesiones de yoga, masajes y tratamientos corporales que te harán sentir mucho mejor y disfrutar de un rato de relax rodeado de la belleza de los Alpes.

Wellness | Pixabay

Comer en un iglú

¿Qué te parecería comer algo caliente bajo el cobijo de las paredes de hielo de un iglú? Son varios los rincones de los Alpes en los que esta actividad es posible y sin duda, dará forma a un recuerdo que jamás olvidarás.

Dar un paseo con raquetas de nieve

Otra actividad muy divertida que se puede llevar a cabo en los Alpes es explorar las montañas con unas raquetas de nieve en los pies. Quién sabe, quizá esto se te da mejor que esquiar, porque además podrás moverte en llano.