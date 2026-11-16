Estos son los 13 pueblos más bonitos de Italia según los italianos: de Gangi a Cingoli

Italia tiene casi 8.000 municipios, y cada año una votación de la televisión pública elige cuál es el más bonito. Si te gusta la idea de una escapada de otoño por pueblos, hace poco te contamos del Otoño Mágico de Hervás, en Cáceres. Estos son los 13 que han ganado hasta ahora, de Gangi a Cingoli.

Un concurso de televisión

Se llama Il Borgo dei Borghi, "el pueblo de los pueblos", y es un concurso de RAI 3, dentro del programa Kilimangiaro, que empezó en 2014. En cada edición compiten 20 pueblos, uno por región. Los elige el voto del público, que pesa más, y el de un jurado, y el ganador se anuncia el domingo de Pascua.

No es lo mismo que la asociación "I Borghi più belli d’Italia", un club de pueblos con el que colabora. Ganar el concurso no implica entrar en ella.

Cingoli, el ganador de 2026

El de este año es Cingoli, en la provincia de Macerata (Las Marcas). Se proclamó el 5 de abril, en la 13ª edición, y quedaron detrás Arenzano (Liguria) y Zungoli (Campania).

Está a 631 metros, sobre el monte Circe, y por eso lo llaman el "Balcón de las Marcas": en días despejados, la vista llega hasta el Adriático y, más allá, hasta la costa de Dalmacia.

Su casco histórico tiene fachadas de colores cálidos, portales renacentistas de piedra y casi nada de tráfico. En la plaza Vittorio Emanuele II están el ayuntamiento y la catedral de Santa Maria Assunta. La colegiata de San Exuperancio tiene fachada románica y un portal del siglo XIII, y en el ayuntamiento se guarda una Madonna del Rosario de Lorenzo Lotto, de 1539.

Los ganadores anteriores

Sicilia domina el listado, con cinco ganadores. Gangi, en las Madonie, fue el primero, en 2014. Después llegaron Montalbano Elicona (2015), con megalitos y ambiente medieval, y Sambuca di Sicilia (2016). Petralia Soprana (2018) es el pueblo más alto de las Madonie, y Militello in Val di Catania (2025) forma parte de las ciudades del barroco tardío del Val di Noto, Patrimonio de la Humanidad.

Petralia Soprana, en Sicilia | iStock

El resto del país también tiene representantes.

Venzone (2017, Friuli-Venecia Julia) se reconstruyó tras el terremoto de 1976.

Gradara (2018, Las Marcas) conserva una fortaleza medieval ligada a la historia de Paolo y Francesca.

Bobbio (2019, Emilia-Romaña)

Tropea (2021, Calabria), la "Perla del Tirreno"

Soave (2022, Véneto).

Ronciglione (2023, Lacio)

Peccioli (2024, Toscana)

Este último es famoso por haber convertido un vertedero en una obra de arte.

Peccioli, uno de los pueblos más bonitos de Italia | iStock

En 2018 hubo dos ganadores, Gradara en primavera y Petralia Soprana en otoño, y por eso hay 13 pueblos en 13 ediciones, aunque en 2020 no hubo concurso.