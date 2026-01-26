Nieve en Sierra Nevada: los errores más comunes al subir en coche y cómo evitarlos

Recientemente te contábamos cuáles son las mejores pistas de esquí de España y Sierra Nevada es, sin duda, una de ellas. Ahora que la nieve ha llegado para quedarse, son muchas las personas que quieren aprovechar los próximos días, ¡pero mucho cuidado con los errores!

Subir a Sierra Nevada cuando hay nieve requiere preparación, sentido común y respeto por las normas de circulación. Sin embargo, son numerosos los conductores que cometen fallos que acaban colapsando los accesos o poniendo en peligro al resto de usuarios de la vía. Y Sergio López Peña (@ninosafaera), un creador de contenido de Granada, ha querido recopilar en un vídeo algunos de ellos:

Uno de los errores más frecuentes es detenerse en lugares no habilitados para colocar las cadenas. Parar en mitad de la carretera o en curvas reduce la visibilidad y puede provocar accidentes, además de generar atascos innecesarios. Las cadenas solo deben colocarse en zonas señalizadas o apartaderos seguros, nunca en puntos donde esté prohibido detenerse.

Otro fallo habitual es acceder sin el equipamiento adecuado. Vehículos con neumáticos en mal estado, sin cadenas o con coches poco preparados para la nieve son una de las principales causas de colapso en la subida. Circular sin cadenas cuando son obligatorias no solo es peligroso, sino que puede impedir el avance del resto de conductores.

También es común colocar mal las cadenas o fundas, especialmente en las ruedas incorrectas. En los coches de tracción delantera deben instalarse en las ruedas delanteras, mientras que en los de tracción trasera deben ir en las ruedas traseras. Un montaje incorrecto reduce la eficacia y puede provocar pérdidas de control.

Además, conviene comprar las cadenas antes de llegar a Sierra Nevada, ya que en la propia estación los precios pueden triplicarse en momentos de alta demanda.

Por último, una buena planificación incluye el alojamiento. Optar por un hotel con parking, como el Hotel Monachil, permite dejar el coche en un lugar seguro y evitar desplazamientos innecesarios con nieve. Con precios desde 160 euros por noche, es una alternativa práctica para disfrutar de la estación con mayor tranquilidad.

Prepararse bien es clave para disfrutar de la nieve en Sierra Nevada sin contratiempos y con total seguridad.