¿Por dónde vienen los Reyes Magos?

No hay una respuesta correcta a esta pregunta porque la verdad es que no sabemos exactamente la ruta que siguieron los magos, la información de la que disponemos es tan escueta que de su existencia sólo podemos afirmar lo siguiente: no eran reyes sino magos, astrónomos probablemente, pero como en la época su ciencia estaba mal vista (no hay más que recordar cómo acabó el bueno de Galileo Galilei) la tradición los coronó convirtiéndolos en reyes aunque sin dejar de considerarlos magos. Sabemos también que, según cuenta la tradición, están enterrados en la Catedral de Colonia aunque no fallecieron en la ciudad alemana sino en Constantinopla, de allí fueron trasladados a Milán y de allí a Colonia.

Reyes Magos | Pixabay

Se dice también que los Reyes Magos venían de tres continentes: Melchor de Europa, Gaspar de Asia y Baltasar de África y respecto a su viaje a Belén hay también varias teorías porque en la Biblia no se especifica el camino que recorrieron, es más, ni tan siquiera hay certeza de cuál fue su lugar de partida ¿venían de Persia o de Arabia? A saber… Lo que sí es seguro es que llegaron a Belén siguiendo una estrella, como estudiosos que eran del cielo, y entregaron al niño Jesús tres regalos: oro, incienso y mirra.

Pero volvamos a lo que nos interesa ¿qué camino recorrieron? Hay varias teorías: una es la que explica que siguieron la ruta del incienso partiendo de Yemen y pasando por Arabia para llegar a Belén; otros defienden que partieron de Irán (Persia en aquel entonces) y cruzaron Siria y Líbano para llegar al mismo destino; hay aún una tercera propuesta, que es la que cuenta más adeptos, que dice que partieron de Babilonia y pasaron por Tadmur, Damasco, Amán y Jerusalén antes de llegar a Belén.

Iglesia de la Natividad. Belén | Pixabay

Se nos ocurre una manera de responder de modo más certero a esta pregunta… Recurrir a los mismísimos Reyes Magos ahora que están a punto de llegar a todos los pueblos y ciudades en cabalgata para que nos narren ellos mismos su viaje aunque ya sabes lo que dicen, si los esperas despierto junto al árbol de Navidad no te dejarán ni carbón, ni tan siquiera pasarán por tu casa…